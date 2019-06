Hoogspanning in het basketbal: Antwerp en Oostende zetten straks race om titel in Raf Bastiaenssen

07 juni 2019

08u02 0 Basketbal Straks (20u30) staat in de Lotto Arena de eerste wedstrijd in de titelfinale van de Euromillions Basket League op het programma. Antwerp Giants neemt het daarin op tegen Filou Oostende. En dat is ook het duel tussen succescoaches Roel Moors en Dario Gjergja. Zij blikken vooruit naar de eindstrijd.

Roel Moors: “Team heeft speciale band gecreëerd”

Met elf zeges op rij: zo stapt Antwerp Giants vol vertrouwen zijn tweede titelfinale op rij in. Het wacht al 19 jaar op een nieuwe landstitel. Eén extra troef in vergelijking met 2000: nu start het vanuit polepositie, toen als nummer twee.

Roel Moors: “We stappen met een goed gevoel de finales tegemoet, maar dat geldt ook voor Oostende. Beide teams hebben de voorbije weken hun niveau opgekrikt, dat is duidelijk. We hebben ons overvol programma goed verteerd. Na de Champions League Final Four vonden we meteen de juiste focus en ritme. Niet evident. Maar de strijd om de polepositie hielp ons.”

“Mijn groep blijft hongerig. Ze beseffen dat deze situatie speciaal is. Niet alleen de sportieve resultaten, ook de speciale band onderling. Je kan verhuizen naar betere competities en voor meer geld spelen, maar wat deze groep gecreëerd heeft als chemistry is niet vanzelfsprekend.”

“Natuurlijk zijn we beter gewapend dan vorig seizoen. Toen was Oostende ruim de sterkere in de titelfinales, ook al hadden we in elke match onze kansen, maar switchte het momentum elke keer in het derde kwart naar hun kant. Qua spelersbezetting bleef mijn groep quasi ongewijzigd, maar qua ervaring en overtuiging zijn we enorm gegroeid. De ervaring van die verloren titelfinale, de mentale sterkte na de bekerwinst, de ervaring van de Champions League: het maakt ons zoveel sterker.”

Dario Gjergja: “Wie heeft meest inspiratie?”

Oostende is toe aan zijn achtste titelfinales op rij. Coach Gjergja en spelmaker Djordjevic werkten ze alle acht af, zoals gekend met succes. Aan ervaring geen gebrek dus aan de kust. Gjergja weet waaraan zich te verwachten, ook al start zijn team voor het eerst niet vanuit polepositie.

Dario Gjergja: “In een titelfinale zijn er geen geheimen of succesrecepten: je moet klaar zijn. Spreek me niet van momentum of energie. Wie is het scherpst? Wie gaat het best om met de druk? Wie is het best geïnspireerd? Daar komt het op neer. De teams kennen elkaar door en door. Je kijkt en herbekijkt matchvideo’s. Analyseert waar jij hen moet afstoppen en met welke opties je ze kan afstraffen. “

Na zeven seizoenen vol continuïteit en stabiliteit verliep het huidige seizoen wispelturig aan de kust. Center Maric kon de verwachtingen nooit inlossen en werd omwille van een elleboogletsel vervangen. Ook Djurisic (blessure) en Lasisi (schorsing) misten heel wat matchen. Maar toch bleef Oostende aan de top naast Antwerp Giants.

“We kenden een moeilijk seizoen, met blessures en spelerswissels. Maar we toonden sportieve stabiliteit. Thompson en Angola zijn sterkmakers, maar kan je na anderhalve maand spreken van een volledige integratie? Neen toch. Maar ze brengen wel kwaliteit. En dat geeft ons extra vertrouwen richting finale. Afwachten hoe we daarin op de situatie reageren.”