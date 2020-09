Honkbalmatch in San Francisco kleurt knaloranje door zware bosbranden in Californië: “Alsof we onder een koepel staan” Redactie

10 september 2020

16u30 0

Al een maand lang teisteren heel wat bosbranden de Amerikaanse westkust. In Californië is de schade enorm. Het hield de Major League Baseball (MLB) evenwel niet tegen om gewoon wedstrijden af te werken. Zo ontvingen de San Francisco Giants gisteren de Seattle Mariners in hun thuishaven Oracle Park.

De vuurhaarden zorgden voor opmerkelijke taferelen tijdens die honkbalwedstrijd. Het leken wel buitenaardse toestanden, met een knaloranje lucht boven het stadion en een rookgeur in het stadion. Waar normaal het zonnetje zou moeten schijnen in de namiddag, viel daar door de rook haast niets van te zien. Ook Bob Melvin, coach van de Oakland Athletics die eveneens in actie kwamen, was onder de indruk. “De lichten moesten aan toen we hier aankwamen. Het is alsof we onder een koepel staan, al de hele dag is het donker.” Indrukwekkende, of toch vooral onrustwekkende beelden?

Bekijk hieronder de beelden.

Nog beelden van de brand in San Francisco:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.