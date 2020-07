Honkballer moet naar ziekenhuis nadat hij bal staalhard tegen hoofd krijgt: “Bizar incident” Redactie

05 juli 2020

11u02

Bron: AD.nl 4 Meer sport De Japanse pitcher Masahiro Tanaka van New York Yankees is gisteren in het ziekenhuis beland. Tanaka kreeg tijdens een trainingspartijtje in het Yankee Stadium een bal vol op zijn hoofd geslagen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Tanaka, zesvoudig All Star, is normaal gesproken een startende pitcher bij de Yankees. Hij werd op de heuvel geraakt na een slag van Giancarlo Stanton, die de bal recht terug sloeg, vol op het hoofd van de Japanner. Het leidde tot verschrikte reacties in het stadion. Tanaka bleef minutenlang op de grond liggen en ging daarna voor onderzoek naar het ziekenhuis. Hoewel op een CT-scan geen schade Tanaka’s hoofd te zien was, moet de 31-jarige Japanner het wel even rustig aan doen.

“Het was een bizar incident, iets wat één in de miljoen keer gebeurt”, zei Jordan Montgomery, een andere pitcher van de Yankees. “Het was beangstigend. Vooral omdat het een teamgenoot en vriend is die het overkomt.” De Yankees trainden voor het eerst weer in hun stadion in New York na een maandenlange pauze door de coronacrisis. Ze zijn zich aan het voorbereiden op de start van het seizoen in de Major League, eind deze maand.