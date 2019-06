Honkballegende David ‘Big Papi’ Ortiz was niet doelwit schietpartij Redactie/IB

20 juni 2019

02u03

David Ortiz (ook wel Big Papi genoemd), de voormalig slagman van de Boston Red Sox David Ortiz (ook wel Big Papi genoemd), de voormalig slagman van de Boston Red Sox die op 9 juni gewond raakte bij een schietpartij in een bar in Santo Domingo, was niet het doelwit. Dat meldde de procureur-generaal van de Dominicaanse Republiek vandaag.

De kogel die honkbalfenomeen Ortiz in zijn rug raakte, was bedoeld voor Sixto David Fernandez, een vriend waarmee Ortiz aan een tafel zat. Volgens de autoriteiten was mogelijk een huurmoordenaar ingezet voor de moord op Fernandez. Over het motief van de aanslag was nog geen duidelijkheid.