Hommeles in atletiekland: vriend van Nafi Thiam wil polsstokken niet teruggeven aan ex-club LPB

12 april 2018

09u03

Bron: Mediahuis 0 Meer Sport Tienkamper Niels Pittomvils, de vriend van olympisch kampioene Nafi Thiam, ligt in conflict met zijn vroegere atletiekclub Looise AV. De reden van het dispuut: tien polsstokken. Pittomvils wil de stokken niet teruggeven omdat hij van oordeel is dat zijn ex-club hem nog 2.000 euro schuldig is. De zaak kwam gisteren voor de burgerlijke rechtbank van Hasselt.

Het conflict over de polsstokken en de premie dateert al van eind 2016. Pittomvils stapte toen over van Looise AV naar de Vilvoorde Atletiekclub. Na zijn vertrek eiste hij van Looise AV nog een premie van 2.000 euro, geld dat hij niet op zijn rekening gestort kreeg.

"Bij elke atletiekvereniging bestaat er een premiesysteem waarbij ze het geld pas het seizoen erop uitbetalen", zegt advocate Karolien Eens, die de belangen van Looise AV verdedigt, in de kranten van Mediahuis. "Maar het is dan wel de bedoeling dat je bij de club blijft. Niet dat je vertrekt en er nog eens geld bovenop krijgt."

Uit mailverkeer tussen Pittomvils en Looise AV zou blijken dat de tienkamper eerst beloofde om de tien polsstokken terug te geven, maar dan plots besliste om er vijf van te houden. "Een polsstok kost tussen 500 en 800 euro", aldus advocate Eens. "Dat is een aanzienlijk bedrag voor een atletiekclub. Wij willen een vergoeding van 35 euro per dag dat Pittomvils de polsstokken al in zijn bezit heeft sinds 2016, en een dwangsom van 500 euro per dag dat hij de stokken te laat teruggeeft."

Pittomvils zelf was niet aanwezig in de rechtbank. De rechter opperde om de zaak op te lossen via bemiddeling. Beide partijen leken daarmee akkoord te gaan. Als dat niét gebeurt, komt er een vervolg voor de rechtbank op 30 mei.