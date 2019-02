Hof van Arbitrage doet voor 26 maart uitspraak in zaak-Semenya Redactie

22 februari 2019

19u21

Het Hof van Arbitrage voor Sport (TAS) heeft aangekondigd dat het voor 26 maart een uitspraak zal doen in de zaak-Semenya. De Zuid-Afrikaanse atlete Caster Semenya vecht een nieuwe regel van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) aan, waardoor atletes met een uitzonderlijke hoge testosteronwaarde niet meer in de vrouwencategorie mogen aantreden.

Deze week hoorde het TAS de betrokkenen, Semenya voorop. Zij is een van de atletes die voortaan met medicatie haar testosteronaanmaak zal moeten afremmen, wil ze nog tegen vrouwen in competitie uitkomen. Ook Sebastian Coe, de Britse voorzitter van de IAAF, werd gehoord in Lausanne.

"Het panel gaat nu zijn deliberatie houden in een zaak die als een van de opvallendste zaken die het TAS ooit gekend heeft mag worden gezien. De uitspraak zal worden voorbereid en volgt ten laatste op 26 maart", klinkt het in een mededeling.

Semenya is drievoudig wereldkampioene en tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter. Ze noemt zichzelf "onbetwistbaar een vrouw" en denkt dat de nieuwe regels van de IAAF zijn ingevoerd "om haar af te remmen".