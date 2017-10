Hoezo, WWE is fake? Worstelaar die van kooi sprong houdt daar gebroken ribben, ontwrichte schouder en whiplash aan over Hans Op de Beeck

De actie in het World Wrestling Entertainment (WWE) mag dan grotendeels wel gespeeld zijn, er worden wel degelijk halsbrekende toeren uitgehaald.

Shane McMahon, de zoon van WWE-eigenaar Vince, zorgde zondag in pay-per-view voor een waanzinnig moment. De 47-jarige worstelaar sprong van het dak van de 'Hell in a Cell'-structuur, met de bedoeling recht op zijn tegenstander Kevin Owens te landen. Owens was na een val van die twaalf meter hoge kooi op een tafel ernaast beland en werd door zowaar zijn gezworen vijand Sami Zayn nét op tijd in veiligheid gebracht. Dat het ook nét op tijd was, bewijst het beeld hieronder wel.

Voor McMahon was het resultaat weinig fraai. Hij viel als ware hij een baksteen los door de tafel en kwam zo de grond terecht. De worstelaar mag dan wel ingepakt zijn met de nodige pads, het blijft een doodssmak. Met een draagberrie werd hij afgevoerd richting ziekenhuis, waar meerdere zware blessures werden vastgesteld. Volgens WWE.com is de toestand van McMahon nog niet helemaal duidelijk en wordt die nauwgezet opgevolgd, maar houdt hij er al minstens enkele gebroken ribben, een ontwrichte schouder en een whiplash aan over.

Shane McMahon From Off The Top Of The Cell #HIAC pic.twitter.com/In81ClvuP0 Pro Wrestling Ultd(@ pwunlimited) link