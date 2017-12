Hoezo, alle darters hebben een bierbuik? PDC-topper bewijst tegendeel en gaat uit de kleren voor Britse krant XC

Bron: ANP 7 Times Sport Meer Sport Gerwyn Price, de tegenstander van Michael van Gerwen in de derde ronde van het WK darts, heeft laten zien in topvorm te zijn. Fysiek in ieder geval, de darter uit Wales is door de Britse krant The Times naakt gefotografeerd.

Met alleen zijn dartpijlen in zijn handen toont Price zijn lichaam -opmerkelijk gespierd voor een darter. De 32-jarige Welshman én nummer zestien van de wereld heeft namelijk een verleden als rugbyer. En sinds hij zich op het darts richtte, heeft hij zijn lichaam duidelijk niet verwaarloosd. ''Door in vorm te blijven voel ik me fijner en heb ik veel meer zelfvertrouwen", zei hij in het interview met The Guardian.





My sporting body: @Gezzyprice, darts player. Picture exclusive: @MarcAspland. Interview: @AlexMLowe pic.twitter.com/fVj43ADHGh Times Sport(@ TimesSport) link