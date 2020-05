Hoe Shaquille O’Neal zijn al riante vermogen nog verdrievoudigde na afloop van zijn NBA-carrière YP

04 mei 2020

11u01

Bron: Marca 0 NBA Een studie van Sports Illustrated even terug toont aan dat 60 procent van de basketballers in de NBA binnen de vijf jaar na het beëindigen van zijn carrière bankroet is. Slechte investeringen, gewoon verspilling, grote families en groepen vrienden willen/moeten onderhouden... Anderen slagen er dan weer in om te vermenigvuldigen wat ze op de basketbalcourts hebben vergaard. Eén van die gefortuneerden is Shaquille O’Neal. De 48-jarige Amerikaan is nu drie keer meer waard dan in zijn tijd als basketballer.

Shaquille O’Neal geldt als een ware legende in de beste basketbalcompetitie ter wereld. De kolossale ex-center (2m16 groot en rond de 150 kg zwaar) maakte 19 seizoenen het mooie weer bij achtereenvolgens Orlando Magic, LA Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers en Boston Celtics. Hij werd vier keer kampioen (drie keer met de Lakers, één keer met Heat) en in totaal verdiende hij volgens de Spaanse sportkrant Marca zowat 292 miljoen dollar (267 miljoen euro) aan loon. Vandaag de dag is Shaq Attack meer dan 800 miljoen dollar (731 miljoen euro) waard. Maar hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen?

Naast een begenadigd afwerker op de courts bleek ook al heel snel dat O’Neal ook een uitstekende neus heeft voor zakendoen. Hij investeert, maar doet dat enkel in dingen waarvan hij gelooft dat ze de wereld een betere plaats maken - de mosterd voor die strategie ging hij halen bij Jeff Bezos, de baas van Amazon. En hij heeft ook zwaar ingezet op technologie, op een moment dat bijna niemand dat deed. Zo heeft hij aandelen bij Apple en Ring, een bedrijf dat intussen voor één miljard dollar (914 miljoen euro) werd overgenomen door Amazon. Maar zijn grote slag sloeg hij door te investeren in Google in de jaren 90. En die investering kwam er eigenlijk nogal ‘toevallig’.

De man vertelde me dat mijn investering zou renderen. Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik toen niet meer geïnvesteerd heb O’Neal over zijn investering in Google

O’Neal was met zijn kinderen aan het spelen in de speeltuin van een restaurant, toen er een vader van een van de andere spelende kinderen hem aansprak. “Ik heb het wel voor jou, ik denk dat ik iets heb dat je misschien wel interesseert.” De man bleek een investeerder te zijn, die hem vertelde over Google. Shaq raakte overtuigd en hij stopte een flinke som geld in de zoekmachine die vandaag met voorsprong de grootste ter wereld is. “De man vertelde me dat mijn investering zou renderen. Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik toen niet meer geïnvesteerd heb”, zei O’Neal daar ooit over. Intussen heeft het bedrijf een marktkapitalisatie van ongeveer 800 miljard dollar (731 miljard euro).

DJ Diesel

Maar O’Neal deed meer dan alleen investeren in technologie. Zo pompte hij ook geld in hamburgerketen Five Guys - die waar voormalig president Barack Obama zo tuk op is -, in basketbalploeg Sacramento Kings (waar hij twee tot vier procent van de aandelen in handen heeft), in 24 Hour Fitness, carwashes, appartementen... Voorts beproefde hij ook al zijn geluk als acteur en maakte hij als DJ Diesel al onder meer festivals als Tomorrowland onveilig, al vergaart hij naar verluidt het meest in hoedanigheid als analist bij tv-zender TNT. En mocht hij toch nog iets anders willen; hij kan sinds kort ook nog aan de slag als... sheriff.

