Hoe het ritmisch handgeklap ooit begon in de atletiek Organisatoren Memorial Van Damme nemen ex-hinkstapspringer Willie Banks vanavond op in Hall of Fame Valerie Hardie

04 september 2019

20u44 0 Atletiek Willie Banks. De man is een legende in de atletiek. Niet zozeer omdat hij de ene olympische titel na de andere won, wel omdat de Amerikaan in 1981 als eerste het ritmisch handgeklap introduceerde. Banks mag dan al een geboren entertainer zijn, het waren vooral vijf zatte Zweden die hem inspireerden, zo vertelde de ex-hinkstapspringer vandaag in Brussel.

Hij mag dan al 63 jaar zijn, Willie Banks is zijn oude streken niet verleerd. Hij wilde zijn sport vooral verkopen en het publiek vermaken - dat is vandaag niet anders. Als de Amerikaan vertelt, dan doet hij dat met zoveel smaak dat iedereen aan zijn lippen hangt. Vanmiddag genoten Christian Taylor - tweevoudig olympisch en drievoudig wereldkampioen in het hinkstapspringen - en Will Claye, twee keer vice-olympisch kampioene, van de verhalen van hun landgenoot. En dan met name van zijn relaas over het applaus dat de springnummers nu belegeleidt maar in 1981 nog niet bestond. De eer komt Willie Banks toe. “Wil je dat ik de lange of de korte versie vertel”, grijnsde hij. “Want de lange neemt twintig minuten in beslag. Ik zal het proberen kort te houden.”

We willen u die korte versie niet onthouden. “Ik had in 1981 net het Amerikaanse record verbeterd en ik dacht: nu ga ik in Europa geld verdienen. Ik kom in Zweden aan voor de DN Galan en mijn manager zegt me dat het de enige meeting is waar hinkstapspringen op het programma staat - (gespeeld boos tot Memorial-baas Wilfried Meert) zelfs in Brussel waren we niet welkom. Toen ik daar een meetingdirecteur over aansprak, zei die me dat mijn discipline geen geld in het laatje bracht, dus waarom zouden zij ons dan uitnodigen en betalen. Ik was er niet goed van. Toen ik ging opwarmen voor de competitie, sprak ik mijn collega’s aan. We moeten voor spektakel zorgen, zei ik hen, voor een show, zodat ze ons wél uitnodigen. Blijkbaar begrepen ze geen Engels want hun sprongen leken nergens naar. (lacht) De ene foutsprong naar de andere. Het was dan aan mij. Ik had de gewoonte om voor mijn aanloop drie keer in mijn handen te slaan, om me op te peppen. Aan de zijkant stonden vijf zatte Zweden en zo floten naar me. Ik dacht: ‘Echt??’ Ik liep aan en sprong. Niet slecht. De tweede keer: zelfde verhaal. Ik klapte in mijn handen, zij klapten mee. De derde keer klapte een deel van de tribune al mee. Uiteindelijk was heel het stadion aan het meeklappen. Ik besloot toen om vóór mijn zesde sprong een ereronde te lopen - dat was de gewoonte bij loopnummers, bij de kampnummers werd dat niet gedaan. Iedereen in het stadion was door het dolle heen en aan het klappen en bij mijn zesde sprong vlóóg ik naar 17m55 - mijn tweede beste ooit. Eén week later deed ik mee aan het verspringen in Lausanne. Ik bakte er niets van. Ik sprong ergens in de 7m. Tot het publiek plots begon te klappen. Heel het stadion. Ik sprong dan 8m11 - mijn beste resultaat ooit. (lacht).”

Dat is waar Willie Banks, die in 1983 vice-wereldkampioen werd, om bekend staat. “Het stoort me niet dat ik meer als entertainer naam heb gemaakt dan omwille voor mij sportieve prestaties.” Banks was met 17m97 gedurende twintig jaar wereldrecordhouder in het hinkstapspringen, tot de Brit Jonathan Edwards dat in 1995 met 17m98 van de tabellen sprong. “Ik was toen betrokken bij de voorbereidingen op de Spelen van Atlanta van 1996. Ik was bezig in het atletendorp en de tv stond op. Ik zag plots Edwards springen. Eén centimeter verder dan ik. Ik zei: ‘Ik denk dat ik mijn wereldrecord kwijt ben’. Hij had me mijn baby afgepakt. Dat stond me niet aan. Tot ik later een gesigneerd WK-programma van Edwards ontving: ‘Als het hinkstapspringen vandaag staat waar het staat, dan is dat aan u te danken. Bedankt, Willie Banks.’ Hij mocht mijn baby hebben (lacht).”

Vanavond neemt de Memorial hem op in z’n Hall of Fame.