Hoe één sms een einde maakte aan de grote leugen en ook bijna het leven van seksverslaafde Tiger Woods Hans Op de Beeck

26 april 2018

07u30

Bron: 'Tiger Woods' 0 Meer Sport Tiger Woods was 's werelds beste golfspeler, met een onbevlekt imago. Maar hij leefde een dubbelleven dat hij niet langer geheim kon houden. In een extract uit de nieuwe biografie Tiger Woods, wordt beschreven hoe één sms een einde maakte aan zijn leugen en ook aan bijna zijn leven.

Dankzij een tip, zat de Amerikaanse tabloid National Enquirer opnieuw in het spoor van Woods. In 2007 had Tiger nog zijn slag thuis gehaald toen zijn batterij aan gespecialiseerde advocaten en zijn management IMG de Enquirer verhinderd had zijn affaire met een serveerster in een pannekoekenhuis naar buiten te brengen. Maar na die 'great escape', was Tiger uit het oog verloren dat de tabloids hun prooi niet loslaten. Zeker niet als die prooi gewond is. Ze bleven hem achterna zitten, vooral toen Rachel Uchitel in beeld kwam. Een serveerster in een nachtclub in New York die haar man verloren had tijdens 'Nine Eleven'. De tabloid bleef het appartement van Uchitel nauwlettend in de gaten houden. "Mensen volgen ziet er spannend uit op tv, maar in het echte leven heb je heel weinig kans op succes. Pakweg twee procent. Maar hier was het plots bingo. Tot in haar kamer", aldus een bron van de Enquirer.

Die kamer bleek een suite op een aparte verdieping te zijn in het Crown Towers in het Australische Melbourne, waar Woods verbleef tijdens de Australian Masters. Uchitel was overgevlogen nadat ze een mail had gekregen van Bryon Bell. "Hier zijn je vluchtgegevens. Sorry voor alle wijzigingen. Ik zie ernaar uit je morgen toe ontmoeten." Bell was de man die de afspraakjes voor Tiger regelde en de geheimhouding ervan garandeerde. Maar deze keer liep het mis. Uchitel werd zowel op de luchthaven van Melbourne als het hotel gefotografeerd en toen ze de lift nam op weg naar de 35ste verdieping, glipte een journalist van de Enquirer mee naar binnen en sprak haar over haar relatie met Woods aan. Uchitel ontkende alles. Een vergeefse aanpak, zo werd niet veel later duidelijk. Ze keerde snel terug huiswaarts, dit schandaaltje mocht 'Team Tiger' oplossen.

Your kiss is on my list. #girlsnightout #dearevanhansen #nycgirl #newyorkcity #ilovenewyork #kissonmylist #hallandoates Een foto die is geplaatst door null (@racheluchitelnyc) op 29 mrt 2018 om 05:23 CEST

Terwijl hij wist dat zijn privé-leven op apegapen lag, won Woods de Australian Masters met twee slagen verschil. Nadien praatte hij nog uitgebreid met Australische golfjournalisten over tactiek en shot-making. Een illustratie van het dubbelleven dat Woods leidde. Een waarin hij zo fel verweven was, dat hij ongetwijfeld dacht dat zijn bedrog nooit zou uitkomen. Misschien had hij dat zelfs nodig om te kunnen presteren op de green. Zuurstof om de creativiteit in het golf te vinden. Steeds op zoek naar adrenalinekicks: naast overspel ook diepzeeduiken, legertraining en extreme workouts. Tiger speelde het beste golf in zijn carrière wanneer hij de minste controle had over zijn leven naast de sport.

Maar op de terugvlucht van Melbourne, kreeg hij een voorgevoel. Bij zijn thuiskomst in Orlando, vertelde hij een collega-golfer: "Ik denk dat er een groot verhaal in de media gaat verschijnen waarin ik niet goed ga uitkomen." In het nadeel van Woods sprak dat Uchitel, voor ze in Australië betrapt werd, aan anderen over haar affaire met Tiger had verteld. Quotes die iemand, voor geld, gelekt had aan de Enquirer nadat hij/zij geslaagd was in een test aan de leugendetector. Woods koos opnieuw voor de doofpotoperatie. Zo zegt diezelfde bron: "Haast elke advocaat die Tiger ooit gebezigd heeft, moet ons gecontacteerd hebben. Maar wij waren zeker van onze zaak - hij kon ons niets meer maken." Ditmaal zou er geen deal volgen. Zijn gouden reputatie van familieman die gesponsord werd door Disney, Nike en American Express, moest en zou eraan geloven.

Toen het duidelijk werd dat het verhaal echt ging uitkomen, belde Mark Steinberg, een van de managers van Woods, naar zijn trainer Hank Haney en caddie Steve Williams dat er de komende dagen een verhaal gaat verschijnen van Tiger met een meisje. "Dit is niet waar. Alles zal goed uitdraaien. Maar als iemand je er iets over vraagt, antwoord je er niet op", vertelde Steinberg hen.

Nu was het nog aan Woods om zijn vrouw Elin Nordegren te overtuigen. Al zat er weinig anders op dan louter te ontkennen dat hij er een minnares op nahield. Op 23 november 2009 deed een voorpublicatie van de Enquirer de ronde op het internet. Met een quote van Uchitel die Elin recht in het hart stak: "Het is Tiger Woods. Het kan me niet schelen dat hij een vrouw heeft. We zijn verliefd." Elin wist niet goed wat ze ervan moest denken. Ze was wel mooi en blond, maar niet dom. Het was de week van Thanksgiving en kleine Charlie zette net zijn eerste stappen en begon zijn eerste woordjes te brabbelen. Haar argwaan belette Elin van die momenten te genieten, waarna Woods een telefoongesprek van een halfuur regelde tussen Elin en Uchitel. Die laatste ontkende dat ze in Melbourne seks hebben gehad.

Niet meteen overtuigd, eiste Elin de gsm van Tiger te mogen zien. Die had natuurlijk alle sporen gewist. Daarin ging hij zelfs zo ver dat hij aan Jaimee Grubbs, een van zijn andere minnaressen, vroeg haar naam in haar voicemail weg te halen. De dag erop lag de Enquirer in de supermarkten, inclusief de 'World Exclusive'-primeur: "Schandaal: Tiger gaat vreemd". De sfeer ten huize Woods werd er niet beter op, en dan kwam zijn moeder Kultida nog logeren voor Thanksgiving. Niets waarvoor Tiger meer schrik had, dan het ontgoochelen van zijn moeder. De vrouw was in het leven zelf al enkele keren bedrogen. Eerst door haar ouders die haar achterlieten, later door haar man die haar geregeld ontrouw was.

Ondanks dat het verhaal van de Enquirer relatief weinig weerklank kende, bleef de mobiele telefoon van Tiger het doel van Elin. Voor Tiger was zijn gsm ook een verslaving: op Thanksgiving Day, kon hij het niet laten verschillende vrouwen een berichtje te sturen. En toen Tiger indommelde nadat hij een slaappil genomen had, begon Elin door zijn sms-geschiedenis te bladeren. Al gauw vond ze een bericht dat zei: "Jij bent de enige waar ik ooit echt van gehouden heb." Dat bericht had Elin nooit gekregen. Eerst stuurde ze nog een berichtje terug naar de onbekende persoon: "Ik mis je. Wanneer zien we elkaar nog eens?" Binnen een paar seconden kwam er een sms terug. "Ben je nog wakker, Tiger?"Elin belde het het mysterieuze nummer op. Een vrouw antwoordde met dezelfde omfloerste stem die Elin de dag ervoor had horen zeggen dat er niks van waar was. Uchitel! "Ik wist het", riep Elin. "Ik wist het wel."

"Oh shit", zei Uchitel. Even later werd Woods wakker door Elins geschreeuw. Half verdoofd viel hij uit bed, pakte zijn telefoon en sloot zich op in de badkamer. "Ze weet het", sms'te hij Uchitel. De door privacy geobsedeerde Woods wist dat zijn perfecte imago op het punt stond doorprikt te worden. Eigenlijk was Woods niet bang van de andere vrouw aan de badkamerdeur. Hij ging al jaren vreemd met tientallen vrouwen. Hij had een onstilbare sekshonger die uit hand was gelopen en nu een complete verslaving was. Nee, de enige vrouw voor wie hij echt bang was, sliep in een logeerkamer in een ander deel van het huis. Tiger deed de deur open en vluchtte de koude nacht in. In alleen een onderbroek en t-shirt stapte hij in zijn SUV. Tiger sprong in de Cadillac Escalade en scheurde de oprit af en knalde over een stoeprand de middenberm op. Hij rukte het stuur naar links, weer over een stoeprand, ramde een haag, terug de weg op, botste tegen een brandkraan en kwam tot stilstand tegen een boom in de tuin van de buren. Toen de politie arriveerde, zagen ze dat de achterruiten langs beide kanten waren ingeslagen. Het werk van Elin die met een golfclub tekeer was gegaan.

Daar lag hij dan, om 2u25 's nachts in zijn wagen. Bewusteloos, bloed op de tanden en lippen. In shock, had Elin de man die zonet haar hart gebroken had nog verzorgd. Een kussen onder zijn hoofd gelegd, hem kousen aangedaan, een deken over hem gelegd, smekend om zijn ogen open te doen. Een hysterische Kultida kwam het huis uitgelopen en riep: "Wat is er gebeurd?" Spoeddokters en agenten, opgebeld door de buren, waren snel ter plaatse. Tiger werd per brancard richting de ambulance gebracht. Even opende hij zijn ogen en probeerde hij iets te zeggen. Zijn lippen bewogen, maar woorden waren er niet. Waarna zijn ogen weer wegrolden, alsof hij dood was. Elin schreeuwde, Kultida weende. De ambulance stoof in de nacht van Orlando richting ziekenhuis.

Extract uit Tiger Woods door Jeff Benedict en Armen Keteyian, uitgegeven door Simon & Schuster