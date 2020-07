Hoe een basketbalvedette en gewezen ploeggenote van Emma Meesseman haar carrière opgaf om een gevangene te redden die in de cel zat VH

04 juli 2020

11u15 2 Meer sport Probeer het u in te beelden: NBA-vedette LeBron James die plots beslist zijn carrière te onderbreken zodat hij zich kan inzetten voor een gevangene - en die nog eens vrij krijgt ook. Fictie uiteraard. Maar dat is wél wat Maya Moore, sterspeelster in de WNBA, voor elkaar kreeg. Een zwarte man, die 23 jaar onterecht in de cel zat, is met de hulp van Moore sinds woensdag weer op vrije voeten.

Even Maya Moore schetsen want misschien klinkt haar naam u niet bekend in de oren, maar in de Amerikaanse sport is ze wel een ster. Twee keer olympisch en wereldkampioen met Team USA in het basketbal; vier keer kampioen met Minnesota in de WNBA; 6 keer All Star; 2 keer Europees clubkampioen met Ekaterinburg, in 2018 nog aan de zijde van Belgian Cat Emma Meesseman. Ze was voor de WNBA wat LeBron James voor de NBA is - succesvol en populair.

En dan ineens, op 5 februari 2019, besliste Maya Moore om haar carrière ‘on hold’ te zetten. Ze stopte ermee, of toch tijdelijk - op haar 29ste. De WNBA perplex. Moore had lang niet de leeftijd om al afscheid te nemen. Maar Moore, erg gelovig, wilde zich aan een andere missie wijden: de vrijlating van Jonathan Irons, een streekgenoot uit Missouri. Die zat al van zijn zestiende in de cel wegens inbraak met geweld. Moore was overtuigd van zijn onschuld.

Maya Moore put her career on hold to help Jonathan Irons overturn his conviction on charges of burglary and assault. Respect 💯. pic.twitter.com/SlDdvU1WsH TheCoolestGuyInSports™(@ AKISNBA) link

Tranen

Irons had nooit de middelen om advocaten of detectives in te huren die ervoor konden zorgen dat zijn zaak heropend zou worden - tot Moore op het toneel verscheen en hem financieel ondersteunde. Garanties op een goede afloop waren er niet maar als goede christen vond Moore het haar taak om Irons te helpen. In maart besliste een rechter dat de uitspraak in zijn proces ongedaan moest worden gemaakt. Hij was nog niet meteen vrij - onder meer de staat Missouri ging nog in beroep - maar woensdag was het eindelijk zover: Irons mocht op zijn 40ste eindelijk de gevangenis verlaten. Na 23 jaar. Moore stond hem aan de poort op te wachten. In tranen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De feiten dateren van 14 januari 1997 toen Stanley Stotler in zijn woning een inbreker betrapte die zich in de kleerkast had verstopt, vervolgens twee keer op Stotler schoot en zich dan snel uit de voeten maakte. Stotler overleefde de overval en identificeerde Jonathan Irons als de dader - niet meteen, maar pas nadat Irons door de lokale politie was opgepakt als mogelijke verdachte omdat getuigen hem die dag in de buurt zagen rondwandelen. Wat Irons niet betwiste - hij verkocht er marihuana.

Wat wel ontbrak waren vingerafdrukken van Irons in de woning van Stotler, of DNA. De enige die werden gevonden, noteerde de politie, waren die van de huiseigenaar zelf. Toch volstond de verklaring van Stotler om Irons in oktober 1998 te veroordelen tot 50 jaar cel - de jury was volledig blank. Een kruisverhoor werd Irons geweigerd: hij heette te jong en te laag opgeleid te zijn. Nu blijkt dat er twéé paar vingerafdrukken waren gevonden: van Stotler en van een andere persoon, een onbekende. Meteen was duidelijk dat de rechten van Irons waren geschonden, dat er doelbewust bewijsmateriaal in zijn voordeel was verzwegen. De rechter verklaarde het verdict dan ook nietig.

Vastberadenheid

Voor Moore was het een belangrijke overwinning, eentje buiten het basketbal dan. Ze had er haar carrière voor opgegeven want Moore paste niet alleen voor het seizoen 2019 maar ook voor 2020. “Het was een lange reis en een intense ervaring,” zei Moore na de vrijlating van Irons. “We waren bereid om ons langdurig en verregaand te engageren - alleen zo laat je een erfenis na.”

De sterspeelster van Minnesota had zich altijd al een voorvechtster van mensenrechten en Black Lives Matter getoond. In 2016 was ze bij de eersten om, na het zoveelste racistische incident met politiegeweld, t-shirts te dragen met een opvallende politieke boodschap - ze werd er samen met andere speelster van Minnesota voor op de vingers getikt. Maar Moore liet zich nooit het zwijgen opleggen - voor die vastberadenheid werd ze woensdag beloond.

Lees ook:

“Waarschijnlijk is het niet verantwoord”: Emma Meesseman houdt hart vast voor hervatting NBA en WNBA in ‘bubbel’ in geteisterd Florida (+)