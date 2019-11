Hoe de bokswereld iets wil leren van miljoenentreffen tussen twee Youtube-iconen DMM

08 november 2019

11u40

Bron: BBC 0 Boksen The Fight of the Century hebben we al gehad. Morgen is het aan twee Youtube-sterren om de bokswereld en meer dan 40 miljoen andere fans te verblijden. Geen echte kamp, al kan de sport volgens enkele prominente stemmen wel iets van het mediagebeuren leren.

Na het weekend is het aan Delfine Persoon om opnieuw de handschoen op te nemen. Onze nationale bokstrots probeert dan op 11 november bij de supervedergewichten de nummer één positie in handen te krijgen tegen de Iron Lady uit Nigeria, Helen Joseph. Ondertussen kijkt de boks- en vooral internetcommunity vooral naar een ander gebeuren.

Want zaterdagavond is het zover. Dan volgen 40 miljoen Youtubers het boksduel tussen Logan Paul en KSI - voluit Olajide William Olatunji. De twee internetsensaties - vooral bekend als vloggers op Youtube - vechten voor de tweede keer hun geschillen uit in de ring. Net zoals elke andere grote bokskamp gaat daar heel wat trashtalk en hype aan vooraf. Maar er is meer.

De bokssport ziet kansen in het duel tussen de twee kemphanen. Naast de 40 miljoen volgers op Youtube zijn ook de 21.000 zitjes in het Staples Center in Los Angeles helemaal uitverkocht. Bovendien zullen miljoenen anderen de wedstrijd via het pay-per-viewprincipe volgen.

Aandacht

Enorm veel aandacht dus en dat voor een kamp tussen twee boksers die niet eens professioneel zijn. Eddie Hearn, de man die graag de rematch tussen Delfine Persoon en Katie Taylor zou organiseren ziet mogelijkheden. “Ik bekeek het eerst vanop afstand en vond dat ik betrokken moest raken. Het is wonderbaarlijk om zien hoeveel mensen content via Youtube verslinden. Dat fascineert me”, aldus Hearn.

De Ier ziet een nieuw soort bokspubliek ontstaan. Groter en wereldwijder dan ooit. “Het is onze taak om de bokssport interessant te houden”, vertelde Hearn. De man werd bijgestaan door pundit Steve Bunce: ““Als er tien procent van die veertig miljoen volgers kijken, dan zijn dat vier miljoen paar extra ogen die onze sport volgen. Zelfs al is het maar 1 procent, dan is het al een enorm aantal.”

Opbrensten

Die aandacht werkt gigantische opbrengsten in de hand. KSI en Logan Paul bekampten elkaar al een keer in augustus 2018. Die match eindigde toen op een draw, maar volgens diverse bronnen hield KSI 80 miljoen pond aan het treffen over. Omgerekend: een kleine 100 miljoen euro. Het zijn bedragen die niet moeten onderdoen voor échte boksmatchen.

‘The Money Fight’ tussen Floyd Mayweather en Manny Pacquiao spant natuurlijk de kroon. Opvallender is dat meervoudig kampioen bij de zwaargewichten Tyson Fury vijf keer de ring in moet stappen voor het geld dat KSI vorig jaar heeft verdiend met z'n robbertje tegen Logan Paul. Toch beschouwen kenners de kamp tussen Paul en KSI niet als een echt gevecht.

Hardcore-fans

“Het klopt dat ze twee maanden intensief hebben getraind hiervoor en ze zullen wellicht beter voor de dag komen dan heel wat andere debutanten. Ik begrijp dat sommige ‘hardcore’-fans niet blij zullen zijn dat ik me hierin meng, maar ik kan geen advies van hen aannemen hierover”, zei Hearn bij BBC.

Steve Bunce doet er nog een schep bovenop. “Als ik promotor was, dan zou ik mijn boksers aanraden om goed te kijken naar hoe deze jongens het aanpakken op Youtube en Facebook. Als je denkt dat onze sport niet kan of mag beïnvloed worden door de online gemeenschap, dan leef je in 1979. We zijn intussen 2019.”