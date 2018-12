Hockeykenner Manu Leroy waarschuwt voor Engelse muur en reikt sleutel naar WK-finale aan: “En nadien een Derby der Lage Landen” GVS

15 december 2018

08u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Nog één horde voor de Red Lions richting de finale van het WK hockey. Om 11u30 geven ze in de halve eindstrijd Engeland partij. “Een haalbare kaart? Zeker weten”, vertelt ex-hockeydoelman en co-commentator bij Play Sports Manu Leroy aan onze redactie. “En nadien een Derby der Lage Landen!”

Met een allereerste halve finale op een WK schreven onze hockeymannen donderdag al een stukje geschiedenis. Uitgekookt en volwassen haalden ze tegen Duitsland hun slag thuis. “Een verdiende zege”, vertelt Manu Leroy, gewezen hockeydoelman en co-commentator bij Play Sports aan onze redactie. “Het was onze beste wedstrijd van het toernooi. Duitsland is het type ploeg dat doorheen een kampioenschap beter wordt. Deze winst tegen een absolute topper zorgt voor een enorme mentale boost.”

Strafcorners

Het volgende obstakel: Engeland, het nummer zeven van de wereld en daarmee vier plaatsen lager gerangschikt dan België. Op papier dus een haalbare tegenstander, zo ook in de praktijk? “Zeker en vast, al wordt het geen hapklare brok hoor. Met een stug en laag blok spelen ze zeer defensief. Vanuit die organisatie rekenen ze op de pijlsnelle counter. Ze proberen ook iedere keer weer opnieuw het tempo uit de partij te houden. De Red Lions zullen dus het initiatief krijgen, geduldig naar gaatjes moeten zoeken en de weinige kansen zeker moeten benutten.”

Engeland zal de boel dus dichttimmeren, en zoals zo vaak bij gesloten duels worden strafcorners dan uiterst belangrijk. “Tegen Duitsland scoorden we slechts één van de negen strafcorners. Dat is veel te weinig want de kans is groot dat daar straks de sleutel ligt. Die efficiëntie moet omhoog. En natuurlijk een vroege goal, dat helpt ook. De Engelsen zullen zich met hun muur dan al een pak minder op hun gemak voelen.”

Een match doodmaken is voor deze ervaren Red Lions helemaal geen probleem meer

Nummer één of nummer vier

Goed begonnen is trouwens half gewonnen. Volgens de hockeykenner heeft België immers de ervaring om na een vroege voorsprong de match uit te spelen. “We hebben een zeer ervaren ploeg. Al heel wat jongens leunen bij de leeftijd van 30 jaar aan en hebben heel wat caps op de teller. Een match doodmaken is helemaal geen probleem meer. België wordt zo stilaan de meest ervaren ploeg van dit WK. Ook dat is wel een voordeel.”

Wordt Engeland huiswaarts gestuurd, treden de Red Lions morgen aan tegen Nederland (FIH 4) of nummer één op de wereldranking Australië. “Die finale wordt hoe dan ook een serieuze test. Maar ook deze kleppers kunnen we aan. We klopten Nederland in de kwartfinales van het EK met zware 5-0-cijfers en op de Olympische Spelen in Rio namen we de maat van Australië. Ze hanteren beiden wel een totaal verschillende speelstijl. Onze noorderburen rekenen op hun aanvallende technische bagage, Australië moet het dan weer hebben van hun fysieke wapens. Maar een Derby der Lage Landen als WK-finale. Hoe mooi zou dat zijn?”