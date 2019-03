Hockeybond is geen vragende partij om Heizel als nationaal stadion te gebruiken Redactie

20 maart 2019

22u24

Bron: Belga 0 Meer Sport De Koninklijke Belgische hockeybond (KBHB) werd niet betrokken in het dossier van de "Golden Generation Arena", de renovatie van het Koning Boudewijnstadion, en is ook geen vragende partij om de Heizel als locatie voor een toekomstig nationaal stadion vast te leggen, zo stelde Serge Pilet, secretaris-generaal van de KBHB.

"Het toeval wil dat we deze woensdag een vergadering gepland hadden, die overigens al lang vaststond, met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), ter kennismaking met de nieuwe CEO Peter Bossaert en om van gedachten te wisselen", verklaarde Pilet. "Het onderwerp van het Koning Boudewijnstadion, dat de voorbije maanden in onze gesprekken niet ter sprake was gekomen, werd aangekaart."

"Het is duidelijk dat het project van de KBVB en Golazo niet aangepast zal zijn aan onze nationale hockeyteams. Het stadion is veel te groot en het terrein is niet aangepast aan onze noden. We hebben wel interesse getoond in het organiseren van enkele grote, eenmalige evenementen. Zoals eventueel een WK hockey, mochten we ons kandidaat stellen als gastland voor 2026."