Hockey-wereldkampioenen verschijnen dinsdag op balkon Brussels stadhuis, Eden Hazard verontschuldigt zich nu al voor afwezigheid mvdb

16 december 2018

19u50

Bron: Belga 13 Meer Sport Nu de Red Lions de wereldtitel in het hockey op zak hebben, kan een huldiging niet uitblijven. In navolging van de Rode Duivels worden onze hockeyhelden dinsdagmiddag feestelijk ontvangen op het Brusselse stadhuis. Dat laat Brussels burgemeester Philippe Close (PS) weten.

De Red Lions landen dinsdag omstreeks 6u30 op Zaventem. Daarna volgt een uitgebreide huldiging in de hoofdstad. “Ik wil zoveel mogelijk mensen uitnodigen om de huldiging op de Grote Markt bij te wonen”, aldus burgemeester Close zondagavond. “Deze eerste wereldkampioenentitel in het hockey is iets unieks. De hockeysport was sowieso al booming in België, en deze titel zal daar alleen maar aan bijdragen.”

“Het is een mooi jaar voor het balkon van het Brussels stadhuis. De Rode Duivels stonden er afgelopen zomer na hun derde plaats op het WK. Ze stonden er ook al in 1986, en in 2003 was het de beurt aan Justine Henin na haar eerste overwinning op een grandslam. Dit toont aan dat sport mensen kan verenigen. Ik nodig echt alle Belgen uit om, zeker in de huidige omstandigheden, te tonen dat ze verenigd zijn.”

België veroverde vandaag in het Indiase Bhubaneswar goud door Nederland in de finale met shoot-outs (3/2) te verslaan. Nooit eerder veroverden onze hockeyheren de wereldtitel.

Have a great day, sorry I can’t be there to DJ my friends! 🤣🎧 https://t.co/667GX5sViT Eden Hazard(@ hazardeden10) link