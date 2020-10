HOCKEY. Orée blijft foutloos, stilaan alarmfase rood voor Racing Werner Thys

03 oktober 2020

10u17 0 Hockey Gisteravond stond de vijfde hockeyspeeldag in de eredivisie op het programma en Orée bevestigde alweer met winst (1-2) in een Brusselse derby op het veld van Racing. Gantoise blijft in het spoor van de leider, terwijl de topper van de speeldag tussen Watducks en Leuven geen winnaar opleverde: 1-1.

Vijftien op vijftien: Orée blijft foutloos in de eredivisie. Het team van coach Xavier De Greve haalde het gisteravond met 1-2 op het veld van Racing. Voor de vierde wedstrijd op rij stond de sterke Argentijn Tomas Domene – die zijn achtste doelpunt van het seizoen maakte - aan het kanon voor Orée. Bij Racing dreigt stilaan alarmfase rood. Drie op vijftien en een twaalfde plaats in de rangschikking is ver onder de verwachtingen voor het team van onder meer Victor Wegnez, Augustin Meurmans en Jérôme Truyens. Na vijf speeldagen is het nog wat vroeg om over play-downs te spreken, maar morgen op speeldag zes winnen op het veld van Daring lijkt voor Racing wel een must.

Gantoise blijft mooi in het spoor van leider Orée na een duidelijke 0-3-zege op Daring. In de topper van speeldag vijf toonde Leuven zich opnieuw een stugge ploeg. Watducks kwam in eigen huis niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Lautaro Diaz bracht Leuven na strafcorner op voorsprong, nog in de eerste helft zorgde Red Lion Tommy Willems, zoon van coach Jean Willems, op stroke voor de gelijkmaker.

In een Antwerpse derby leek Braxgata – na doelpunten van Olivier Biekens en Loïck Luypaert - lang op weg naar de zege op Dragons, maar in het laatste kwartier sleepten de jongens uit Brasschaat nog een gelijkspel uit de brand (2-2). Eerst scoorde Florent Van Aubel en twee minuten voor affluiten mikte Mathew Cobbaert raak.

Léopold ging dankzij drie doelpunten van Arthur Verdussen en twee goals van Tom Boon met 3-5 winnen op Antwerp. Beerschot, met in de defensie het top duo Arthur De Sloover-Moritz Fürste, hield een doelpuntenfestival tegen het zwakkere Old Club (8-1) en Herakles deed hetzelfde tegen Namen: 7-3.