Historische prestatie die Europa verbluft: Belgian Lions maken brandhout van topland Litouwen en krijgen applaus van tegenstander Raf Bastiaenssen

22 februari 2020

07u16 6 Kwalificatie EK basketbal Wat een droomprestatie om de kwalificaties van het EK 2021 in te zetten. Een stunt van formaat, ophef in het Europese basketbal. Litouwen gevloerd met 21 punten na een maximale 68-31-stand! De Belgian Lions verbluffen Europa.

“Noem dit gerust historisch, zeker gezien het ruime verschil”, schatte Lions-baas Jacques Stas de spetterende overwinning terecht in. Want basketbal, dat is in Litouwen religie. Europees topland, vaste waarde op de Olympische Spelen. Speelt de nationale trots, dan lopen de tribunes vol. Ook gisteren die van de Diamonte Mons Arena. Mooi gevuld met goed 4.000 fans, meer dan de helft daarvan met Litouwse fans. Zij zorgden voor sfeer, de Belgian Lions zorgden voor ophef en bewondering.

Strafste prestatie en resultaat onder bondscoach Gjergja. Veertig minuten aan de leiding, waarvan ruim dertig dominant. 68-31 stond het na drie kwarts. Vol defensieve overgave, met gretigheid en zuiverheid in aanval, gevoed door snelle passing en veel beweging, atletisch in rebound.

Exponenten hierbij: het routiniersduo Mwema en Gillet. Meteen ook het driepuntvizier op scherp. Vijf driepunters knalden al vroeg de Litouwse afweer en ook fans tot wanhoop: 23-9 (9'). Er zouden er nog 8 volgen. De Lions eindigden met13 bommen tegen 6 voor de bezoekers.

Applaus van bezoekers

Wat een weelde kenden deze Lions. Met eerst Boukichou die van de bank kwam met meer gewicht, présence en scores onder de korf. En vervolgens Obasohan. Rastalent en explosieve spierbundel. Wat was hij indrukwekkend. Elke versnelling was bingo. Met een spectaculaire dunk was hij meteen de chouchou van de Mons Arena.

Het derde kwart was een ongezien Belgisch feestje: 28 tegen 10. Zes op zeven aan bommen, onder regie van spelmaker Tabu. Met zowaar applaus van de bezoekende fans. Bij 68-31 konden de boeken dicht. Litouwen verpletterd tot 31 punten na 30 speelminuten. Indrukwekkend. Alleen Belgisch concentratieverlies kreeg het schaamrood van de Litouwse wangen. En halveerde de kloof naar 72-52. Niemand die daar om maalde. De staande ovatie was oververdiend.

“Hier droom ik al zo lang van, schitteren in het shirt van de Belgian Lions”, straalde Obasohan. “Ook wij kunnen grootse dingen doen, net als de Cats. We mogen dromen van meer.”

23-9, 40-21, 68-31, 86-65

BELGIË: Mwema 8, Tabu 18, Serron 18, Schwartz 2, Gillet 11, De Zeeuw 2, Obasohan 21, Tumba 4, Libert 0, Kesteloot 0, Boukichou 8, Bratanovic 2.

LITOUWEN: Kalnietis 12, Maciulis 3, Janavicius, Birutis, Motiejunas17, Kuzminskas 15, Masiulis 3, Bendzius 8, Dimsa 5, Sajus, Butkevicius 2, Valinskas 0.

Groep C

Gisteren

Belgian Lions - Litouwen 86-65

Tsjechië - Denemarken75-71

Maandag

18.15 Denemarken - Belgian Lions

18.30 Litouwen - Tsjechië