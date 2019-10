Historisch: Kipchoge duikt als eerste ooit onder magische grens van 2 uur op marathon XC

12 oktober 2019

10u15 146 Marathon Eliud Kipchoge heeft geschiedenis geschreven. De 34-jarige Keniaan dook in Wenen onder de mythische grens van twee uur op de marathon: 1u59'40". Z’n tijd geldt wel niet als een officieel wereldrecord, omdat hij een vloot aan tempomakers gebruikte.

Kipchoge kreeg tijdens de race over 42,195 kilometer hulp van 41 hazen. Onder meer Bernard Lagat en de broers Ingebrigtsen stonden de Keniaan bij. Een elektrische auto reed dan weer met een groene streep voor Kipchoge uit en straalde zo de ideale lijn op het asfalt.

Bij een eerdere recordpoging op het autocircuit in Monza bleef Kipchoge steken op 2u00’25”. Vandaag was het wél prijs. Hij liep de hele tijd voor op schema en klokte uiteindelijk af in een chrono van 1u59'40". Een historische prestatie.

Het evenement in Wenen kreeg de naam ‘INEOS 1:59 Challenge’. De Britse chemiereus INEOS sponsorde immers de recordpoging. Kipchoge is wereldrecordhouder op de marathon met een tijd van 2u01'39", vorig jaar neergezet in Berlijn.

Situation on the ground in Eldoret Uasin Gishu county as @EliudKipchoge approached the finish line🎉🎉💪💪 #Eliud159 #NoHumanIsLimited @MichKatami @iaaforg @INEOS159 @humphkj pic.twitter.com/ac2NbCACzy NOC Kenya(@ OlympicsKe) link