Historisch! Antwerp Giants bereiken Final Four in Champions League XC

03 april 2019

21u36

Bron: Belga 0 Basket De Antwerp Giants hebben geschiedenis geschreven door de Final Four in de Champions League te bereiken. Nooit eerder slaagde een Belgische club daarin. De Giants namen in een uitverkochte Lotto Arena de maat van Nizhny Novgorod (66-61), in Rusland won het team van Roel Moors met 68-83.

De Russen kwamen zonder hun Amerikaanse topscorer Kendrick Perry - goed voor zeventien punten in de heenwedstrijd - op het parket in Antwerpen. Bij de Giants was Ismael Bako, vooraf onzeker met een voetblessure, wel fit voor de strijd. Na een rumoerig openingsbegin - het duurde meer dan drie minuten vooraleer Schoepen voor het eerste punt van de wedstrijd kon zorgen - namen de Antwerp Giants het commando in handen. Via 6-2 en 11-7 ging het naar een 19-12-tussenstand na het eerste kwart. Vooral defensief stonden de Antwerpenaars erg sterk op hun benen.

In het tweede kwart behield een indrukwekkende thuisploeg makkelijk de leiding. Dennis Donkor bezorgde de Giants bij 38-28 voor het eerst een tienpuntenkloof. Paris Lee legde met een vrijworp de ruststand vast op 41-29. Na de pauze kwamen de Russen aanvankelijk terug tot 43-35, maar de Antwerpenaren hervonden hun elan en dankzij een prachtige driepunter van Hans Vanwijn sloten ze het derde kwart af bij 57-46.

🌪 @AntwerpGiants's @o_tate_ with the spin and the strong finish! #BasketballCL #Road2Final4 pic.twitter.com/1lSfXwu0h5 Basketball Champions League(@ BasketballCL) link

Een (aller)laatste stuiptrekking bracht de bezoekers in het laatste quarter opnieuw in de buurt van de Giants, via 57-50 en 65-59. Die zaten met zware benen, maar beklonken het duel alsnog met een 66-61 zege. Jae’Sean Tate (11 ptn) en Hans Vanwijn (10 ptn) waren de uitblinkers bij de thuisploeg, bij de bezoekers was Vladimir Dragicevic (16 ptn) topscorer.

Het is de eerste keer dat een Belgisch team zich plaatst voor de Final Four van de Champions League. De Antwerp Giants wonnen eerder dit seizoen de Beker van België en staan momenteel, samen met Oostende, aan de leiding in de EuroMillions Basketball League.

De halve finales gaan door vanaf 3 mei, de loting daarvan is voorzien op 11 april. De Final Four vindt plaats in het stadion van een van de vier halvefinalisten. De Internationale Basketfederatie (FIBA) zal de komende weken haar keuze voor de gaststad bekendmaken. Het Antwerpse Sportpaleis is een van de kanshebbers.

OOHHH MY GOD THEY DID IT!!!! We are going to the @BasketballCL Final 4 and wrote 🇧🇪 basketball history. #samengiants #notinourhouse pic.twitter.com/ZR7dlyvYTi TELENET GIANTS 🅰️(@ antwerpgiants) link