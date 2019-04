Historisch! Antwerp Giants bereiken Final Four in Champions League XC

03 april 2019

21u36 0 Basket De Antwerp Giants hebben geschiedenis geschreven door de Final Four in de Champions League te bereiken. Nooit eerder slaagde een Belgische club daarin. De Giants namen in een uitverkochte Lotto Arena de maat van Nizhny Novgorod (66-61), in Rusland won het team van Roel Moors met 68-83.

De kaarten lagen vooraf gunstig voor de Giants. Nooit eerder in de geschiedenis van de Champions League wist een team in de return vijftien punten op te halen. En halverwege leek de buit helemaal binnen. 41-29 was de ruststand. De Russen moesten wederom hun meerdere herkennen.

Nadien hield het Belgische team het zaakje onder controle. Nizhny Novgorod kon nooit een vuist maken. Eindstand: 66-61. De poort van de Final Four is nu écht geopend. Historisch. De halve finales gaan door op 3 mei, de loting is voorzien op 11 april. De Final Four vindt plaats in het stadion van één van de vier halvefinalisten.

OOHHH MY GOD THEY DID IT!!!! We are going to the @BasketballCL Final 4 and wrote 🇧🇪 basketball history. #samengiants #notinourhouse pic.twitter.com/ZR7dlyvYTi TELENET GIANTS 🅰️(@ antwerpgiants) link