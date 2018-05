Hiphop-collectief SLM steunt Belgische MMA-vechter op Cage Warriors 94 en verzorgt ook zelf muzikaal spektakel



Redactie

31 mei 2018

17u36 0 Meer Sport Cage Warriors 94 -de MMA-fightnight van het jaar in België- belooft voor Tarik Jaaidi een speciale avond te worden. De Belgische MMA-vechter maakt zijn debuut voor Cage Warriors op 16 juni in de Antwerpse Lotto Arena en kan op de steun rekenen van zijn jeugdvrienden van SLM, de populaire Antwerpse rappers die door Eleven Sports gecontracteerd zijn om tussen de gevechten door ook het muzikale spektakel te verzorgen.

Een videoreportage van de ontmoeting tussen Jaaidi en SLM hieronder.

'Ewa Ja', de hitsingle van SLM, ging vorig jaar viraal met onder meer 2 miljoen views op YouTube en optredens in onder andere 'Van Gils & Gasten'. SLM, de afkorting voor 'Salaam' of 'vrede', brengt Nederlandstalige hiphopmuziek met een positieve boodschap . SLM tracht de hiphopclichés en clichés over allochtone jongeren de wereld uit te helpen. Said Boumazoughe, die samen met Salahdine Ibnou de groep vormt, was onlangs nog te zien in de film 'Patser'.

"Ook al zijn we in de eerste plaats voetballiefhebbers, we hebben een gigantisch respect voor de MMA-strijders in de kooi", zeggen Said Boumazoughe en Salah Ibnou van SLM, "Ze hebben vaak een lange en moeilijke weg afgelegd en daar herkennen we ons in. Samen met hen in de Lotto Arena staan, is ongelooflijk cool."

Cage Warriors is de oudste en grootste MMA-promotie in Europa. Net als Conor McGregor stroomden tientallen van hun kampioenen door naar de immens populaire UFC, de absolute wereldtop in de MMA. Tickets voor Cage Warriors en het optreden van SLM kunnen hier via Teleticketservice besteld worden of hier via de website van de Lotto Arena.

CW94 Confirmed Fight Card

Donovan Desmae vs Hubert Geven

Phil Mulpeter vs Jan Quaeyhaegens

Jai Herbert vs Erdi Karatas

Cory McKenna vs Eva Dourthe

Leah McCourt vs Manon Fiorot

Pro Prelims

Maarten Wouters vs Angelo Rubino

Cory McKenna vs Eva Dourthe

Leah McCourt vs Manon Fiorot

Tonny Van Dijk vs Tomek Langowski