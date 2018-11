Hij was verslaafd aan alcohol en drugs en woog meer dan 145 kg, maar gooide zijn leven om en heeft nu meer dan 100 ultramarathons op de teller staan YP

26 november 2018

15u47

Bron: Cadena Ser 0 Meer Sport Hij was verslaafd aan alcohol en drugs en woog ooit 145 kilogram. Dat was de oude David Clark, want de ‘nieuwe’ heeft al meer dan 100 ultramarathons op de teller staan. Maar hoe sloeg zijn leven zo drastisch om? De Amerikaan legde het zelf uit tegenover het Spaanse radiostation Cadena Ser.

“Het was vijf augustus 2005", herinnert Clark zich nog de dag waarop de radicale ommezwaai begon. “Waarom net die dag? Eerlijk, ik zal het wellicht nooit weten. Misschien omdat de sterren toen zo stonden, of zoiets. Ik denk dat het de dag was waarop ik het beu was om te leven zoals ik toen al een hele poos aan het leven was. Zo van ‘ik weet niet hoe het is om hier uit te komen, maar ik weet wel dat ik niet op deze manier kan blijven doorgaan.’ En dat zijn de momenten in je leven waarop je het sterkst bent, momenten waarop je ‘basta’ zegt”, aldus Clark.

Maar de weg bleek heel lang. Clark had al tien jaar een lidkaart in het fitnesscentrum, maar hij was er nog nooit geweest. Op de dag, toen de weegschaal 145 kilogram aangaf, beet Clark door en ging hij een eerste keer de loopband op. “Ik herinner me het nog goed: de eerste keer liep ik 15 seconden en vervolgens had ik een minuut lang alle moeite van de wereld om niet over te geven. Een reeks die ik verschillende keren moest herhalen. “

Ik herinner me het nog goed: de eerste keer liep ik 15 seconden en vervolgens had ik een minuut lang alle moeite van de wereld om niet over te geven David Clark

“Een van mijn eerste problemen was dat ik dwangmatig gedrag vertoonde. Ik wist dat ik vijftien jaar verloren was, zonder iets aan mijn problemen te doen. Gelijk hoe erg, of hoe pijnlijk het ook was. Ik bleef drugs nemen, alcohol drinken en junkfood eten. Ik had het waanbeeld dat die gewoontes goed voor me waren. Wanneer ik me beter begon te voelen en meer wedstrijden begon te lopen, begon ik gewicht te verliezen. Mijn gezondheid was niet langer een probleem en ik stopte met drinken. Ik kwam op een beslissend moment. Ik heb nu 13 jaar lang elke dag getraind om telkens beter te worden. Ik moest wel extreme maatregelen nemen om mijn leven om te gooien”, klonk het ook nog.

Amerikaanse droom

Clark vertelde ook over zijn moeilijke jeugd. “Ik groeide op in armoede. Mijn vader had een stabiele job toen ik nog heel klein was, maar uiteindelijk verloor hij die en in mijn tienerjaren leefden we haast op straat in extreme armoede. Later kreeg ik de kans om mijn eigen leven te leiden en ik slaagde erin een succesvol bedrijf uit de grond te stampen. Je zou denken dat dat ervoor zorgde dat ik een gelukkig man werd, omdat ik toen huizen, wagens en alle andere materiële dingen had die een mens gelukkig zouden kunnen maken. Maar de realiteit was dat het mij dikke miserie opleverde. Ik dacht dat ik alles had om gelukkig te zijn. Ik dacht dat die dingen de belangrijkste dingen waren in het leven, maar dat bleek allerminst waar te zijn.”

“Het moeilijkste in mijn leven was geen race lopen van vijf kilometer, of zelfs van 100 mijl, want ik heb eens 48 uur op een loopband gelopen. Het allermoeilijkste was om een dag door te komen zonder dat ik alcohol dronk of drugs nam. Dat leek een onmogelijke opdracht, maar lukte uiteindelijk toch. Het enige wat je moet doen, is denken aan het heden, van dag tot dag zeggen dat ‘het vandaag anders kan’.

Clark vond in het lopen en in de gemeenschap van die sport de oplossing voor zijn ongezonde levensstijl. “Hoewel ik voordien ook omringd was door mensen, voelde ik me eenzaam. Ik had geen band met de mensen rondom mij. Gaandeweg maakte lopen me menselijker. Daarom zal ik de racegemeenschap altijd dankbaar zijn”, aldus Clark, die intussen al meer dan 100 ultramarathons (loopwedstrijden waarin men een afstand hardloopt die groter is dan de 42,2 kilometer van de marathon) achter de kiezen heeft.