Hij doorbrak eindelijk vervelende 'vloek', maar waarom speelt WK darts-winnaar Wright altijd met opvallend kapsel?

02 januari 2020

11u24 0 Meer sport De ‘Michael van Gerwen’-vloek is doorbroken. Peter Wright verloor tot gisteren al zijn elf finales tegen de Nederlander, maar in ‘Ally Pally’ knokte hij zich langs ‘MVG’ richting zijn eerste wereldtitel. De man met de opvallende hanenkammen en outfits riep na afloop ook zijn vrouw Joanne op het podium. Dat was geen toeval.

Joanne is één van de rode draden doorheen de carrière van ‘Snakebite’ - de bijnaam die Wright kreeg naar zijn favoriete drankje (een mix van bier en cider, red.). Ze hielp hem na een jarenlange pauze richting de profsport en vooral: ze is het brein achter de excentrieke kapsels en outfits.

Wright verscheen voor het eerst echt ten tonele in 1995, op het WK voor amateurs. De Schot, die zich toen nog geen speciale coupe liet aanmeten om pijltjes te gooien, verloor in de eerste ronde van uiteindelijke winnaar Richie Burnett. In de tien jaar die volgden speelde Wright lokale toernooien, maar Joanne overtuigde hem om het toch nog eens op het hoogste niveau te proberen. Enkele spelers die hij nog geklopt had, deden het immers niet onaardig op dat niveau.

Wright debuteerde in 2005 in het professionele dartsverbond (PDC, red.), maar moest geduldig zijn. Gigantische sommen verdiende hij aanvankelijk niet en pas in 2009 mocht hij voor de eerste keer deelnemen aan het wereldkampioenschap. Toen wachtte in de eerste ronde echter al de oppermachtige... Michael van Gerwen. Wright werd wel een vaste waarde.

De Schot viel steeds meer op met zijn prestaties, maar ook met zijn uiterlijk. “Bij mijn terugkeer heb ik me voorgenomen dat ik geen doorsnee dartsspeler zou zijn. Ik wilde niet gewóón mijn wedstrijd spelen en dan weer naar huis gaan”, vertelde Wright daar al over. Samen met zijn vrouw, die kapster is, kwam hij op het idee om iets speciaals te doen met zijn haar en tenues. Daarin ging het duo steeds extremer.

Voor elke wedstrijd verzint Joanne wel iets nieuws. “Ze heeft telkens zo’n twee uur werk aan mijn haar”, aldus Wright. “Spelers die commentaar hebben, hebben het makkelijk. Zij hebben vijftien minuten nodig om zich klaar te maken, terwijl ik soms om 5 uur moet opstaan.” Dartslegende Phil Taylor is alleszins fan, zo zegt Wright. “Hij vindt het geniaal en vraagt zich af waarom hij zelf niet op het idee gekomen is. Wat ik doe, is perfect toegestaan.”

