Higgins-Wilson en Williams-Hawkins zijn halve finales op WK snooker TLB

03 mei 2018

00u06

Bron: Belga 0 Meer Sport De Welshman Mark Williams (WS 7) en de Schot John Higgins (WS 5) hebben zich bij de Engelsen Barry Hawkins (WS 6) en Kyren Wilson (WS 9) gevoegd in de halve finales van het WK snooker in het Engelse Sheffield.

Williams, die in 2000 en 2003 de wereldtitel behaalde, zette de Engelsman Allister Carter met 13-8 aan de kant. Laatstgenoemde, die in de tweede ronde Ronnie O'Sullivan (WS 2) met 13-2 uitschakelde, kon in de eerste sessie gelijke tred houden. Williams potte in de tweede sessie breaks weg van 114, 54 en 113, waarmee hij een 9-7 voorsprong opbouwde. In de derde sessie moest Carter definitief afhaken. Williams potte nog breaks weg van 83 en 113, wat resulteerde in een 13-8 overwinning. In de halve finale, die naar een best-of-33-frames wordt gespeeld, geeft hij de Engelsman Barry Hawkins partij.

Higgins schakelde na een thriller Trump (WS 4) met 13-12 uit. Het was nochtans de Engelsman die de eerste sessie met een 5-3 voorsprong afsloot. Trump ging op zijn elan verder en pakte ook de volgende twee frames. Higgins, de wereldkampioen van 1998, 2007, 2009 en 2011, zette de scheve situatie echter recht. Zo lukte hij breaks van 65, 61, 53 en 56, waarmee hij op gelijke hoogte kwam. Trump nam in de laatste sessie na onder meer een 63 break een 11-9 voorsprong, maar Higgins sloeg opnieuw toe. Met breaks van 75, 72 en 134 kwam de 30-voudige rankingwinnaar op één frame van de overwinning. Trump stelde gelijk, waarna frame 25 voor de beslissing moest zorgen. Een uitgekookte Higgins won die en plaatste zich voor de halve finales, waarin hij de Engelsman Wilson moet bekampen.

Uitslagen kwartfinales:

Mark Williams (Wal/7) - Allister Carter (Eng/15) 13-8

135(135)/0 - 61(60)/63(63) - 0/138(126) - 63/43 - 84(84)/0 - 36/62 - 0/125(82) - 68(68)/35 - 114(114)/6 - 77(54)/1 - 0/85(85) - 64/26 - 59/63 - 69/34 - 62/63(60) - 118(113)/0 - 123(83)/14 - 71/64(51) - 16/58(54) - 114(113)/0 - 70/7.

John Higgins (Sch/5) - Judd Trump (Eng/4) 13-12

16/68 - 73/37 - 57(57)/59(58) - 31/100(100) - 0/96(71) - 74(74)/0 - 64/7 - 3/78(77) - 38/89(89) - 64(64)/71(64) - 65(65)/0 - 61(61)/22 - 109(53,56)/0 - 75/51(51) - 86(51)/0 - 33/78 - 35/67(63) - 16/68 - 60/12 - 55/61 - 79(75)/42 - 72(72)/9 - 134(134)/0 - 45/74 - 84/0.

Samenstelling halve finales:

Mark Williams (Wal/7) - Barry Hawkins (Eng/6)

John Higgins (Sch/5) - Kyren Wilson (Eng/9)

cor154/JKE/