Het zotte plan van Eddie Hearn, de bokspromotor die kamp van Persoon tegen Taylor regelde: duels in zijn tuin, met dank aan constructie van 1 miljoen euro

16 mei 2020

12u53 0 Boksen Eddie Hearn, de bokspromotor die onder meer de wereldtitelkamp van Delfine Persoon tegen Katie Taylor regelde, komt met een opvallend plan naar buiten om boksduels deze zomer te laten doorgaan. Die zouden moeten plaatsvinden in... zijn achtertuin.

De Engelse groepsdirecteur van Matchroom Sport wil op zijn landgoed van zo’n 15 hectare in Brentwood nabij Londen vijf boksavonden organiseren die gespreid zullen worden over vier opeenvolgende zaterdagen. Hearn liet een constructie maken die in regel is met de coronamaatregelen. De volledige constructie - die ruim 1 miljoen euro zou kosten - kan tegen half juli al klaar zijn.

De boksavonden zouden halverwege augustus hun apotheose kennen met een duel tussen het Britse zwaargewicht Dillian Whyte die het opneemt tegen de Rus Aleksandr Povetkin in een WBC-titelstrijd. Het Britse Sky Sports zou de wedstrijden live uitzenden en voorzien van commentaar.

Hearn vertelde aan het Britse Daily Mail dat hij het plan helemaal ziet zitten. “Stel je voor. Het is zomer, het huis is helemaal verlicht, je kunt Canary Wharf (een gebouwencomplex in Londen, red.) in de verte zien en er wordt vuurwerk afgestoken. Vervolgens is het genieten van het prachtige duel tussen Whyte en Povetkin op mijn gazon. Of straks ook het WK boksen in mijn tuin zal plaatsvinden? Dat zou fantastisch zijn.”

“Het is een enorme opgave”, gaat Hearn verder. “We gaan de tuin van ons hoofdkantoor omtoveren tot een outdoor bokslocatie, met een volledige luifel in het midden van de tuin en een boksring die uitzicht heeft op Londen. We bouwen kleedkamers voor de atleten, zorgen voor voldoende ruimte rondom de boksring om te kunnen paraderen en zoeken uit hoe we dit allemaal kunnen organiseren met zo weinig mogelijk mensen.”

Veiligheidsprotocol

Hearn haalt aan dat er gesprekken lopende zijn met een hotel in de buurt om dit gebeuren mee in goede banen te leiden. “Er zullen ongeveer 80 tot 90 mensen aanwezig zijn tijdens zo’n boksavond. De bedoeling is dat alle betrokkenen - de atleten, hun teams, de omroepen - het hotel binnengaan om vervolgens in een aparte ruimte van het hotel getest te worden op het virus. Nadien krijgen ze hun kamersleutel en gaan ze rechtstreeks naar hun kamer, waar er gewacht wordt op het resultaat van de tests.”

“Het zal 24 uur duren vooraleer het resultaat bekend is. Tot dan blijven de boksers in hun kamer, wachtend op een telefoontje van onze artsen met de resultaten. Als ze positief bevonden worden, zullen ze het hotel onmiddellijk verlaten. Als de test negatief is, kunnen ze deelnemen aan het protocol dat volgt om aan de wedstrijd te mogen en kunnen beginnen. Dat zal allemaal gebeuren volgens de regels van social distancing”, aldus de Engelsman.

