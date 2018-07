Het WK-avontuur van Red Panthers zit erop: Spanje wint na omstreden shoot-outs, speelsters houden het niet droog GVS

30 juli 2018

20u48 2 Meer Sport Het WK van de Red Panthers (FIH 13) is over. Zaterdag raakten onze nationale hockeyvrouwen voor het eerst in veertig jaar in de tweede ronde van een WK, maar Spanje was vandaag dat tikkeltje te sterk. Na een 0-0 moesten shoot-outs de winnaar aanduiden, daarin toonde het nummer elf van de wereld zich net iets doeltreffender: 2-3. Al speelde de scheidsrechter ook een bedenkelijke rol.

Na 60 minuten stond de brilscore op het bord, dus moesten de Red Panthers het ticket voor de kwartfinale afdwingen via shoot-outs. Daarin werd heel wat gemist, na vijf pogingen voor elk land stond het 2-2 gelijk. Spanje schoot nadien raak, waarna de druk bij Versavel lag. Haar poging werd echter afgekeurd voor een discutabele obstructiefout. Verhaal halen bij de ref baatte niet. De droom spatte uit elkaar. De Panthers verlieten het veld in tranen.

Het team van coach Niels Thijssen begon met een 2-4-verlies tegen Nieuw-Zeeland en een 0-0-gelijkspel tegen Australië niet goed aan het WK. Dankzij een 6-3-zege tegen Japan stootte het toch nog door naar de tweede ronde. Daarmee schreef het geschiedenis. Het was de eerste Belgische zege op een WK sinds 1981 en de eerste keer sedert Madrid 1978 dat de poulefase op een WK werd overleefd.

Bondscoach Thijssen: "Niveau van arbitrage is een probleem"

"Deze uitschakeling is erg zuur", reageerde bondscoach Niels Thijssen. "Het is verbazend dat de scheidsrechter bij die laatste fase niet zelf om video-assistentie vraagt. De reactie van de speelsters had haar toch minstens moeten doen twijfelen. De kwaliteit van de arbitrage liet op dit WK wel vaker te wensen over. Het niveau van de internationale arbitrage in het vrouwenhockey is een probleem waar we het eens met de andere landen over moeten hebben."

"Maar ondanks dat er een paar beslissingen genomen werden waar ik vraagtekens bij plaats, wil ik de schuld voor de uitschakeling niet bij de ref leggen. We moeten in de eerste plaats naar onszelf kijken. In tegenstelling tot de groepswedstrijden was onze zegehonger minder groot. We hadden het lastig met de druk van de Spanjaarden. Nochtans waren ze niet beter georganiseerd dan de Australiërs, tegen wie we het wel heel goed deden. Soms waren we niet snel genoeg in de omschakeling."

"Dit was een harde les. Die krijg je als je progressie maakt. Tegen Spanje hadden we kunnen winnen en dat dat niet gelukt is, doet pijn. Maar al bij al mogen op een geweldig toernooi terugblikken. We hebben hier bewezen dat we met de wereldtop kunnen wedijveren. We zijn op alle vlakken beter geworden, maar er is nog werk aan de winkel. De Pro League, begin 2019, wordt de volgende stap op weg naar de Spelen van 2020 in Tokio."

