Het verhaal achter de prachtige zegespeech van Siya Kolisi, de eerste zwarte kapitein ooit die het WK rugby won

02 november 2019

14u03 6 Rugby Een historisch moment in Yokohama. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK rugby stak een zwarte kapitein de Webb Ellis Cup de lucht in. Zijn naam: Siya Kolisi. Een kolos die zonder hoop opgroeide in de townships van Zuid-Afrika en nu de wereld beroerde met een beladen zegespeech.

Wie ooit de film ‘Invictus’ van Clint Eastwood met Matt Damon en Morgan Freeman zag - aanrader trouwens -, weet dat Zuid-Afrika een speciale band met rugby heeft. De sport is er even groot als voetbal en nauw verweven met de politieke realiteit van het land. Eén van de meest iconische gebeurtenissen was het beeld van Nelson Mandela die in 1995 de wereldbeker uitreikte aan kapitein François Pienaar.

In de 104 jaar daarvoor werd de sport in Zuid-Afrika vooral beschouwd als een tijdverdrijf voor de blanken. Door het apartheidsregime was het uitgesloten voor zwarten om de sport op (inter)nationaal niveau uit te oefenen. Wanneer ‘The Springboks’ een internationale wedstrijd speelden, supporterde het niet-blanke gedeelte van het volk simpelweg voor de tegenstand.

Nelson Mandela

Niemand minder dan Nelson Mandela veranderde dat gegeven eigenhandig. De eerste zwarte president van Zuid-Afrika greep het WK rugby in 1995 aan als hét moment om de verschillende bevolkingsgroepen in zijn land te verenigen. Mandela - die door het apartheidsregime jaren voordien gevangen zat op Robbeneiland - sprak zijn vertrouwen uit in het overwegend blanke team.

Tot eenieders verbazing werden ‘The Springboks’ wereldkampioen in eigen land. Het was Mandela zelf die de beker uitreikte. Als zwarte president deed hij dat in het shirt met nummer zes dat toebehoorde aan de blanke Springboks-kapitein François Pienaar. Als statement bij de eerste wereldtitel rugby van Zuid-Afrika kon dat tellen.

Al was de realiteit dat er met Chester Williams maar één zwarte rugby-speler op het veld stond. Dat zou lang zo blijven. In 2007 stonden opnieuw maar twee zwarten in de basiself die de wereldtitel in Parijs zou grijpen. Mandela had de rugbysport dan wel aan alle groepen van de bevolking geschonken, het team zelf bleef vooral een blanke aangelegenheid.

Grootmoeder

Daarom is het des te specialer dat de wereldbeker nu eindelijk door een zwarte kapitein in de lucht wordt gestoken. En dan nog wel door een Zuid-Afrikaan, het land waar rassenverschil zo moeilijk ligt. “Ik krijg er kippenvel van”, vertelde Springbokslegende Bryan Habana. “De impact van een eerste zwarte kapitein die de Webb Wellis Cup omhoog mag steken is enorm”.

Die eerste zwarte kapitein in 127 jaar Zuid-Afrikaans rugby werd niet toevellig gekozen door huidig bondscoach Rassie Erasmus. Hij stelde Siya Kolisi (28) aan als leider van z’n team. Een winger van 1,88m en 105 kilogram. Erasmus deed het met de woorden: “om alle fouten die we in het verleden maakten te herstellen”.

Grootmoeder

Bij de vorige WK-winst van Zuid-Afrika had Kolisi nog als 16-jarige naar een vol lokaal zaaltje moeten rennen om de wereldbekerfinale überhaupt te kunnen volgen. Kolisi had zelf geen tv thuis. De zwarte Zuid-Afrikaan groeide immers op in Zwide, een township op een steenworp van Port Elizabeth. Als kind van tienerouders werd hij er grootgebracht door zijn grootmoeder.

Rugby werd er gespeeld op zandvelden, geslapen op een hoop kussens in de leefruimte. Kolisi verloor zijn moeder op 15-jarige leeftijd. Niet veel later kwam ook zijn grootmoeder te sterven. Op zijn eerste proviniciale trials verscheen Kolisi in een boxershort aan de aftrap. Bij gebrek aan een wedstrijdtenue.

Geen dromen

“Het is simpel. Waar ik vandaan kom, heb je geen dromen”, vertelde Kolisi er later over. Het was dan ook een verrassing toen scouts zijn talent opmerkten. Kolisi kreeg als één van de weinige zwarte Zuid-Afrikanen kansen om op te klimmen in het rugby. Kolisi greep ze met beide handen.

“Hij leeft de droom van velen die nooit dezelfde mogelijkheden hebben gehad”, vertelde ex-Springbok Hanyani Shimange bij BCC Sport. “De vorige generatie Zuid-Afrikaanse rubyspelers met een zwarte achtergrond kregen nooit dezelfde kansen, dat was nu eenmaal zo volgens de wet. Kolisi heeft alles met beide handen gegrepen en weet dat. Hij is een goed en bescheiden man.”

8 zwarten in de basiself

IJzingwekkend moment dus toen Kolisi vandaag de Webb Ellis Cup de lucht in mocht steken. In de eerste plaats omdat hij dat als eerste zwarte kapitein ooit deed. In de tweede plaats om dat er na Williams in 1995 en de twee andere kleurlingen in 1997 nu niet minder dan 8 zwarte spelers in de basiself van Zuid-Afrika stonden voor de finale tegen Engeland.

Toen Zuid-Afrika in 1995 wereldkampioen rubgy in eigen land werd, telde het 1 'zwarte' speler: de onlangs overleden Chester Williams.



Acht zwarte spelers telde het Zuid-Afrikaanse team dat in Japan 2019 de wereldtitel veroverde, met Siya Kolisi als 1e zwarte kapitein. #history https://t.co/TCadYu71H5 Jonas Creteur(@ jonas_creteur) link

Mandela achterna

Kolisi pakte in een kort interview na de overwinning uit met knappe woorden die niet moeten onderdoen voor het statement dat Nelson Mandela in 1995 maakte. “Ik ben dankbaar voor alles wat deze ploeg gedaan heeft. Het hele Zuid-Afrikaanse volk stond achter ons. Daar zijn we ook dankbaar voor”, aldus Kolisi, die in navolging van Pienaar het legendarische nummer zes draagt bij Zuid-Afrika.

“Er zijn veel problemen in ons land, maar het is ongelofelijk om een ploeg als deze te hebben. We komen voort uit verschillende achtergronden en rassen. We zijn samen naar hier gekomen met één doel en dat hebben we nu bereikt. We hebben met deze overwinning aan Zuid-Afrika getoond dat we iets kunnen bereiken als we samenwerken.”

🗣 “I have never seen South Africa like this. We were playing for the people back home. We can achieve anything if we work together as one.”



Hear from @Springboks’s Siya Kolisi on what is not just a #RWCFinal win - It’s more than that 👏👏#RWC2019 #ENGvRSA #WebbEllisCup pic.twitter.com/qgfv0STIlr Rugby World Cup(@ rugbyworldcup) link

“Ik heb in mijn hele leven nooit zo’n Zuid-Afrika gezien. Weet je, het was speciaal wat het WK rugby in 1995 deed in ons land. Nu zijn er nieuwe uitdagingen. De coach kwam voor de wedstrijd in de kleedkamer en zei dat we niet voor onszelf moesten spelen, maar voor de mensen thuis. Dat wilden we vandaag doen.”

“We appreciëren alle steun. Mensen die nu kijken in cafés, daklozen, mensen die op straat leven, mensen op het platteland. Heel erg bedankt. We houden van Zuid-Afrika. We kunnen alles bereiken als we willen samenwerken. Tot slot wil ik ook de mensen uit Japen bedanken voor dit mooie WK rugby.”