Het sprookje is over: Dobey stuurt dartssensatie Sherrock naar huis GVS

27 december 2019

17u52 0 WK darts Het sprookje is over. Fallon Sherrock (25) kon zich op het WK darts niet plaatsen voor de achtste finales. Haar vier jaar oudere landgenoot Chris Dobey stuitte Sherrock, die als eerste vrouw ooit een WK-wedstrijd won.

DOBEY DOES IT!



Chris Dobey ends Fallon's fairytale at Alexandra Palace as he defeats Fallon Sherrock 4-2...



What a story Sherrock has created at this World Championship. pic.twitter.com/8kud9UZnE9 PDC Darts(@ OfficialPDC) link

Kon The Queen of the Palace nog een hoofdstuk toevoegen aan haar WK-sprookje? Dan moest de 25-jarige Britse voorbij haar vier jaar oudere landgenoot Chris Dobey, het nummer 22 van de wereld. Na een oorverdovende ovatie bij haar opkomst, startte Sherrock als een speer. Met twee keer 180 verzilverde ze een vroege break, Dobey ging vervolgens de mist in. 0-1 in sets voor Sherrock na een aalvlug begin.

Dobey moest even bekomen, maar knokte zich via een 11-darter langszij: 1-1. Toch was het Sherrock - gesteund door de uitzinnige fans - die opnieuw charmeerde. Eerst pakte ze uit met een geweldige finish van 142, nadien bevestigde ze haar torenhoog dubbelpercentage. Het gevolg? Een nieuwe break en 1-2-voorsprong. Maar opnieuw deed Dobey wat terug. Sherrock miste een paar dubbels - niet van haar gewoonte -, de man uit Newcastle kon zo de bordjes opnieuw gelijk hangen: 2-2.

In de vijfde set kende de 25-jarige Britse een minder moment, waar Dobey optimaal van profiteerde. Met een gemiddelde van 100 punten per beurt had hij ook z’n niveau opgetrokken. Eerst ging hij door naar 3-2, vervolgens snoepte hij in de beslissende set meteen het leg af van Sherrock. Het kalf was verdronken: 4-2.

👑 THE QUEEN HAS ARRIVED 👑



Incredible noise here as the Ally Pally crowd welcome Fallon Sherrock to the stage! pic.twitter.com/uUb5hQYp1g PDC Darts(@ OfficialPDC) link