Het regent toptalenten: 19-jarige studente zit na fenomenaal nummer sprinttoppers nú al op de hielen

🔥 1️⃣0️⃣.7️⃣5️⃣ 🔥



Talk your talk, Sha’Carri Richardson of @LSUTrackField!



Richardson just broke the COLLEGIATE RECORD & equaled the No. 9 performer in WORLD HISTORYpic.twitter.com/FIVLXJQbi7

USTFCCCA(@ USTFCCCA)