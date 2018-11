Het ongelofelijke moment in tafeltennisrally dat van amper 15-jarige knaap een cultheld maakte

De feiten speelden zich af in Trondheim, waar Christopher Chen van tweedeklasser Trondheim Bordtennisklubb op een gegeven moment 10-4 aan de leiding stond in de eerste set van zijn partij tegen Ronny Solvoll van Rana BTK. Met de moed der wanhoop haalde Solvoll het grof geschut boven, waarna Chen op een gegeven moment al alle zeilen moest bijzetten om de meubelen te redden met een dropshot. Hij eindigde uiteindelijk onder de tafel en terwijl zijn opponent de hele tafel had om de bal weg te leggen, pakte Chen uit met wat een geniale ingeving zou blijken: Chen vond er niet beter op dan doodleuk zijn palet in de lucht te steken en hij raakte de bal zowaar nog op zo een manier dat zijn tegenstander nog alles uit de kast moest halen om het punt, nota bene via de rand van de tafel, binnen te halen. De knotsgekke video werd door de club van Chen op sociale media gegooid en werd inmiddels ook al gretig opgepikt door andere grote sportkanalen.

“Er was veel geluk mee gemoeid, zoveel is wel zeker”, liet Chen na afloop optekenen tegenover het Noorse NRK. “Zoiets komt maar één keer in je leven voor, ik weet voor 99 procent zeker dat me dat geen tweede keer meer lukt”, aldus de tiener, die nogmaals bevestigde dat niet hij maar wel zijn opponent het punt op z’n naam kreeg. Maar zelfs dan zijn er geen verliezers, gezien de ruchtbaarheid de video intussen heeft gekregen. “Ik dacht eigenlijk nergens aan. Ik lag onder de tafel en dacht dat het punt gewoon weg was. Dus ik deed maar wat, bij wijze van grap. Als bij wonder raakte de bal alsnog mijn palet. Toen ik al het applaus rond me hoorde, raakte ik me ervan bewust dat het toch gebeurd was. Het was te gek.” Voor de volledigheid: Chen won de match uiteindelijk met 3-0.