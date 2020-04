Het mag wat kosten: Tom Brady huurt indrukwekkende villa van 13 miljoen euro in Florida NVE

04 april 2020

12u24 0 Meer Sport Wat zou u doen met 25 miljoen per seizoen? Wat zou u doen met 25 miljoen per seizoen? American Football-legende Tom Brady maakt op zijn 42ste nog de overstap naar de Tampa Bay Buccaneers , waar hij zo'n 25 miljoen euro per seizoen zal ontvangen. Eventuele bonussen niet inbegrepen. Een pak geld, en dat is te merken aan zijn nieuwe stulpje.

Het nieuwe NFL-seizoen begint pas in september, maar Tom Brady is samen met zijn vrouw Gisele Bündchen en kinderen toch al ingetrokken in hun nieuwe huis in Florida. Davis Island, een dure maar rustige omgeving op 20 minuten van het trainingscenter van de ‘Bucs’, bleek de ideale locatie.

Hij huurt het landgoed, met een waarde van omgerekend maar liefst 13 miljoen euro, van Yankee-legende Derek Jeter. De voormalige honkbaltopper is sinds 2014 op pensioen en is mede-eigenaar van de Miami Marlins. Met een oppervlakte van meer dan 9.000 vierkante meter zal Brady alvast geen plek tekort komen in zijn nieuwe woonst. De huurprijs zou tussen de 65.000 en 90.000 euro per maand liggen. Mogelijk betaalt Brady echter iets minder, een vriendenprijsje onder twee sportsterren.

Wat u voor die prijs kunt krijgen? Een knap optrekje in een rustige woonwijk, met zeven slaapkampers, negen badkamers, een entertainmentkamer en een biljartruimte. In de achtertuin ligt een zwembad, en er is ook een aanlegsteiger voorzien voor boten. In de garage is plek voor acht auto’s. Het is nog wachten op de eerste beelden van dat indrukwekkende interieur.

Huis in Massachusetts te koop

Brady en zijn familie zullen niet lang nodig hebben om te wennen aan de luxe van hun nieuwe pand. Nu ze verhuizen staat hun huis in Massachusetts te koop. De beelden daarvan tonen alvast dat ze ook daar niet te klagen hadden. Fitnessruimte, zwembad, wijnkelder, sauna... Noem maar op. Het pand staat te koop voor een slordige 31 miljoen euro.

Nog enkele beelden van zijn oude huis:

