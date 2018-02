Het leven na een succesvolle zeilcarrière: Van Acker gaat aan de slag bij Energy Lab DMM

12 februari 2018

10u07 0 Meer Sport Ex-topzeilster Evi Van Acker gaat aan de slag bij Energy Lab om werknemers fitter en gezonder te maken door vaker te bewegen, gezonder te eten en mentaal veerkrachtiger te worden. Ascento begeleidde haar in het vinden van een nieuwe professionele uitdaging.

“Als zeilster ben ik altijd voluit voor mijn sport gegaan. Mijn drijfveer was meedraaien op het allerhoogste niveau. Mijn besluit om te stoppen met zeilen, nam ik weloverwogen op het moment dat ik aan de wereldtop stond. Stilzitten is niet aan mij besteed, dus ik besloot me professioneel te laten begeleiden in mijn zoektocht naar een nieuwe uitdaging,” zegt Van Acker. “Mijn loopbaantraject bij Ascento vond ik een ontzettend fijne ervaring. Het heeft me enorm geholpen in de zoektocht naar een nieuwe job.”

“Het is geen evidentie om na topsport de arbeidsmarkt te betreden.” zegt Hanne Exelmans van Ascento en loopbaancoach van Van Acker. “Dat Evi een doorzetter is, staat buiten kijf. Dat getuigt ook haar masterdiploma bio-ingenieur. Toch was de zoektocht naar wat Evi op professioneel vlak wil, ook voor haar niet vanzelfsprekend. Samen met haar hebben we een maattraject over enkele maanden uitgewerkt. We hebben samen haar sterktes, zwaktes, interesses en talenten afgetoetst, met als uiteindelijk doel de geknipte job voor haar te vinden. Die heeft ze gevonden bij Energy Lab.”

Energy Lab ondersteunt sporters en bedrijven om meer te bewegen. “Ik kijk er erg naar uit om bij Energy Lab aan de slag te gaan. Ze hebben een visie waar ik volledig achter sta en een missie waar ik 100% in geloof: gezondheid, bewegen en voeding, dat staat heel dicht bij mij. Ik zal in mijn functie bedrijven overtuigen om te kiezen voor een duurzaam gezondheidsbeleid. Ik zal er ook meehelpen om bestaande projecten verder uit te bouwen en te optimaliseren,” aldus Van Acker.