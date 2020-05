Het ‘kleine broertje’ van wereldtopper Khabib is een halve Gentenaar: “Ik wil België titel bezorgen in UFC” ODBS

24 mei 2020

07u00 3 MMA Rustam Serbiev is de naam. Als jongen van elf samen met zijn moeder en twee broers het politiek onrustige Tsjetsjenië ontvlucht, in Merelbeke een nieuwe thuis gevonden. Al is zijn thuis, in niet-coronatijden, tegenwoordig het Californische San Jose. Op zijn 22ste de grote MMA-droom najagend. De eerste en zelfs nog ongeslagen Belg in AKA (American Kickboxing Academy). Op weg richting het UFC, waarin hij als de ‘kleine broer van Khabib Nurmagomedov’ België op de kaart wil zetten. Als dank voor de manier waarop ons land en zijn Gentse klasgenoten in het bijzonder hem ontvangen hebben. Serbiev: “Ik hoop dat jullie straks trots zijn op mij.”

Tot dusver heeft er slechts één Belg ooit gevochten in het UFC (Ultimate Fighting Championship), zeg maar de Champions League van het Mixed Martial Arts, een van de in populariteit snelst groeiende sporten ter wereld. Tarec Saffiedine. Maar de ster van ‘The Sponge’ is al even tanende. 6 kampen, 4 nederlagen bij de welters en sinds een half jaar vrijgegeven door het UFC. Treedt Rustam ‘Warrior’ Serbiev in zijn voetsporen? Aan ambitie geen gebrek, aan de juiste connecties ook niet. In de ongemeen harde business die het UFC is, minstens even belangrijk dan rauw talent. Zo traint lichtgewicht Serbiev (74 kilo voor 1m83) in San Jose soms samen met niemand minder dan Khabib Nurmagomedov, de ongeslagen titelhouder bij de lichtgewichten en de man uit Dagestan die in oktober 2018 het Ierse woelwater Conor McGregor meer dan één toontje lager liet zingen.

“Ik had het geluk dat mijn stijl fel lijkt op die van Tony Ferguson, die in april een gooi moest doen naar de kroon van Khabib (door corona zou de kampioen echter niet kunnen invliegen op New York, nvdr). Zo werd ik uitverkozen om voor die kamp te sparren met Khabib. Nu ja, sparren... Hard dat het eraan toeging. Ik heb die partij voorbereid en ervaren als een echte wedstrijd. Zelden heb ik zo veel stress gehad voor een kamp. Acht rondes lang. Wat heb ik die dag veel bijgeleerd.” Niet in het minst omdat Serbiev sinds die dag behoort tot de Russische vriendenkliek van Khabib. “Hij heeft me sindsdien al veel geholpen. Als ik een probleem heb met het vinden van goeie trainingsfaciliteiten of de juiste kamp, heb ik hem maar te contacteren. (lacht) ‘Mijn kleine broertje’, noemde hij me al. Sindsdien zie ik mijn volgers op Instagram dagelijks heel fel aandikken.”

Sinds 9 maanden leeft Serbiev voltijds voor de droom. “Na mijn studies als maatschappelijk veiligheidsagent in het Lyceum in Gent heb ik gewerkt bij Coca Cola, maar de combinatie met het shiftensysteem en de sport was gewoon te zwaar. Nu train ik in San Jose in de ideale omstandigheden, met resultaat. In het MMA heb ik mijn vier kampen gewonnen.” Die laatste ook als prof. De Oekraïner Samkov was slechts 19 seconden gegund voor hij in zijn thuisland kennis maakte met de voet van Serbiev (zie video hieronder). Als kickbokser een van zijn specialiteiten. “Al zou ik me vooral een polyvalent vechter willen noemen. In Tsjetsjenië worstelt haast iedereen. Ook ik dus als kleine jongen met veel te veel energie (lacht). Vraag dat maar aan mijn moeder. Daarna heb ik ook judo gedaan en gevoetbald, maar ik had al snel door dat de vechtsport mijn ding was. Zo ben ik gaan kickboksen en in het Thaise Phuket heb ik tijdens een toernooi mijn huidige AKA-trainer Javier Mendez leren kennen die me graag onder zijn hoede nam in San Jose. Daar heb ik de mogelijkheid om te trainen met jongens van AKA die ook voor UFC vechten: Daniel Cormier, Cain Velasquez, Islam Makhachev of Zubaira Tukhugov.”



In AKA won Serbiev al zijn kampen, vorig jaar pakte hij in Sacramento de titel van het Amerikaanse kampioenschap PCF. In maart was hij ook de grote favoriet om in Antwerpen de titel in het Staredown op zijn naam te schrijven, was er niet die verdomde corona. Serbiev ziet zo vier mooie kampen aan zijn neus voorbijgaan, maar heeft op 10 november wel een partij in het ‘Bellator’ in het vooruitzicht. Als de tweede grootste MMA-competitie het laatste opstapje richting UFC. “Meedoen met de grote jongens, daarvoor doe ik het. Dat de Belgen trots op mij kunnen zijn, zeker mijn vroegere klasgenoten van het KTA Merelbeke en KTA MoBi in Gent die me fel steunen. Het is mijn grote droom om België in het UFC echt op de kaart te zetten.”

Opvallend: begin mei organiseerde het UFC alweer een event in Florida achter gesloten deuren. Het zegt veel over de professionaliteit waarmee promotor Dana White zijn liefdeskindje runt. “Hij maakt van zijn organisatie een echt wereldmerk. Hoe hij de rivaliteit tussen Khabib en Conor (McGregor, nvdr) uitspeelt, dat is straf. Al vind ik wel dat Conor te ver gaat. Een vechter met een geweldige stijl van boksen, maar hij mag het niet te persoonlijk spelen. Iemand aanvallen op basis van geloof of Khabibs familie zwart maken, dat doe je niet. Nu, dat heeft hij geweten he... White weet natuurlijk wel dat hij met die twee goud in handen heeft. Hij heeft zelfs het plan opgevat om, misschien ergens in augustus, een resem vechters samen te brengen op een nog onbekend privé-eiland om daar een toernooi te organiseren.” Ongetwijfeld droomt Serbiev ervan daar al zijn opwachting te maken. Misschien even Khabib bellen?

