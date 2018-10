Het houdt maar niet op: ook op tweede testdag in Formule E weer technische problemen voor Vandoorne YP

17 oktober 2018

22u21

Stoffel Vandoorne (HWA Racelab) heeft ook op de tweede testdag in de Formule E opnieuw te maken gehad met technische problemen op het circuit van Valencia.

De bolide van de West-Vlaming kwam tot stilstand op de baan, waarna de rode vlag werd getoond. Ook gisteren kampte Vandoorne met technische problemen bij zijn debuut in de Formule E.

"Na twee dagen testen zit het erop voor mij, dit was een volledig nieuwe ervaring", verklaarde Vandoorne, die na dit seizoen de Formule 1 voor de Formule E ruilt. "Ik kijk er naar uit om echt te gaan racen. Het zijn dan wel geen twee ideale dagen geweest, toch hebben we heel wat geleerd en hebben we kunnen bekijken welke problemen we hebben. We wisten dat het voor iedereen een nieuw begin zou zijn."

Jérôme d'Ambrosio (Mahindra Racing) was goed voor de derde chrono.