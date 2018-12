Het historische sportjaar door de ogen van de drie wijzen Dedecker, Gaastra en Meert: "Winnen is geen vies woord meer in België” Valerie Hardie

31 december 2018

08u24

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport 2018 was voor België een sportjaar zonder weerga, met een recordaantal medailles op EK’s en WK’s. Dat vraagt om een terugblik in stijl, met drie éminences grises uit de sport: Jean-Marie Dedecker, Wilfried Meert en Ronald Gaastra. “We zijn nog geen sportland. Maar we zijn wél op weg.”

Jean-Marie Dedecker (66), Ronald Gaastra (59) en Wilfried Meert (73) zagen in hun lange carrière heel wat kampioenen komen en gaan. Dedecker was de succescoach die zijn judoka’s in een tijdspanne van twintig jaar naar tien olympische medailles leidde, die van de EK’s en WK’s zijn niet te tellen. Dit jaar haalde hij op een heel ander toneel succes: Dedecker raakte in oktober met een ruime meerderheid verkozen tot burgemeester van Middelkerke. Meert zag als geestelijke vader van de Memorial Van Damme alle grote atleten de revue passeren en dat veertig jaar lang. Michael Johnson, Carl Lewis, Sergei Bubka en Usain Bolt, Meert kende hen allemaal. Ronald Gaastra, die zit er als zwemtrainer nog steeds middenin. De Nederlander kneedde zwemiconen zoals Fred Deburghgraeve, Brigitte Becue en Pieter Timmers. Ze maakten samen heel wat mee, de drie ‘nestors’, en toch maakten ze nooit eerder zo’n sportjaar als 2018 mee.

