Het ene WK darts is het andere niet: amper volk in Londense O2 Arena voor BDO-toernooi ODBS

08 januari 2020

18u08 2 Darts Het nog recent erg prestigieuze BDO Darts World Championship heeft dit jaar soms meer weg van een farce. Door de verhuis van de populaire Lakeside Country Club naar de killere O2 Arena in Londen zijn de tickets een pak duurder geworden, waardoor fans wegblijven. Met pijnlijke beelden tot gevolg.

Na 33 jaar in de Lakeside, zestig kilometer ten westen van Londen in Frimley Green, vindt het BDO Wereldkampioenschap voor het eerst in de Indigo Nightclub in de O2 Arena plaats. Een verhuis die de fans niet weten te smaken, vooral omdat de BDO de tickets voor het event zwaar de hoogte heeft ingejaagd. Voor een plaats aan een tafeltje voorin de zaal, betaal je 70 euro. Voor een minder prominente plaats nog altijd 43 euro.

De BDO heeft te lijden onder de concurrentie met de beter bestuurde bond PDC, dat vorige maand zijn WK hield. Daar waar Kim Huybrechts stuntte met winst tegen tweede reekshoofd Rob Cross en ‘Dancing’ Dimitri Van den Bergh doorstootte tot de kwartfinales. En waar Fallon Sherrock geschiedenis schreef door als eerste vrouw een man te kloppen.

Fallon Sherrock wint als eerste vrouw ooit wedstrijd op WK darts:

Bij de start maandag was het nog redelijk, met 900 fans voor de namiddagsessie. Maar toen er gisteren werd ingezoomd op het publiek tijdens de partij tussen Martijn Kleermaker en Gino Voss, werd het pijnlijk. In plaats van een dikwijls uitgelaten en dicht tegen elkaar gepropte massa, louter wat verweesd voor zich uitstarende blikken. Een screenshot dat op Twitter viraal gaat. Onder andere gedeeld door Helen Chamberlain, gewezen gastvrouw van ‘Soccer AM’, een in Engeland populair voetbalprogramma op Sky. “Ik heb het altijd gehad voor het BDO-toernooi. Geschiedenis, traditie, sentiment, nostalgie,... Wat het ook juist was, ik keek er altijd naar en genoot ervan. Dit maakt me triest.”

Als gevolg van die tegenvallende ticketverkoop, is het prijzengeld voor de spelers drastisch gedaald. Met maar liefst 60 procent. Het schetst de problemen van het BDO: de echte toppers komen uit voor het PDC, de BDO zit financieel steeds krapper bij kas. In juli stapten vier toprefs op na “aanhoudende meningsverschillen met de bond” en ook ‘Little’ Richard Ashdown, de populaire MC van het event, gaf er de brui aan.

“Wie verantwoordelijk is voor de verhuis van Lakeside naar O2, verdient onmiddellijk ontslag”, aldus de legendarische darter Martin ‘Wolfie’ Adams (63). “Lakeside was veel toegankelijker en meer met BDO verbonden dan ze zich ooit realiseerden. Sommige fans spaarden er speciaal voor om een hele week naar Frimley Green te kunnen gaan, nu haken ze af. Tickets, bier, transport, dat kost hen nu een fortuin. Zonde voor een toernooi dat zoveel geweldige spelers heeft voortgebracht.”