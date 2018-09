Het eerste interview van Kipchoge na zijn wereldrecord op de marathon: "Toen ik op mijn hotelkamer kwam, had ik 1.217 WhatsApp-berichtjes" Steven Swinnen

19 september 2018

08u33 0 Meer Sport 'De Usain Bolt van de lange afstand.' De strafste prestatie ooit op de marathon smeekt uiteraard om de grootste superlatieven, maar we doen er Eliud Kipchoge (33) weinig plezier mee. De nieuwe koning van de atletiek zet zichzelf niet op een troon. "Iets speciaals kopen nu? Zegt me niets."

Een handvol journalisten had vorige week het Nederlandse NN Running Team laten weten wel interesse te hebben in een interview met hun Keniaanse uithangbord Eliud Kipchoge. Die handvol veranderde in een zee van handen van zodra hij zondag in Berlijn maar liefst 78 seconden van het wereldrecord pitste. De mailbox van zijn management ontplofte van de interviewaanvragen. Talkshows in de VS, Australië en Groot-Brittannië smeekten om Kipchoge. Die wimpelde dat allemaal af en kwam gewoon - zoals afgesproken - naar Den Haag. In een ruim trainingspak liet hij zich gisteren comfortabel onderuit zakken - zo lijkt hij op een oud mannetje eigenlijk - om die 2u01:39 van wat commentaar te voorzien. "En dan ga ik weer naar Kenia. 't Is groot feest daar heb ik van mijn vrouw gehoord. 70 procent van de Kenianen heeft naar mijn race op tv gekeken. Fantastisch. Toen ik na het record weer op mijn hotelkamer kwam had ik 1.217 WhatsApp-berichtjes. Te veel om te beantwoorden. Ik hoop niet op een grote volkstoeloop aan de luchthaven, neen. Ik ben niet zo'n feestbeest."

