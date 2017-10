Het beeld na de marathon in Brussel dat de gemoederen zwaar deed verhitten GVS

11u09 0 Twitter Luc Tambeur Meer Sport Stephen Kiplagat en Christelle Lemaire waren gisteren de eindlaureaten op de marathon van Brussel. Na afloop stonden evenwel niet hun sportprestaties maar wél de premie die beide atleten op zak staken in de kijker. De Keniaan pronkte met een cheque van 1.000 euro terwijl zijn vrouwelijke collega slechts een bedrag van 300 euro opstreek. Nochtans liepen ze beiden 42 kilometer...

Een foto op sociale media deed de gemoederen zwaar verhitten. Daarop was tijdens de podiumceremonie te zien dat de mannelijke atleten een hogere som - zelfs meer dan het drievoud - kregen toegestopt dan hun vrouwelijke collega's. Eric Kering - de tweede bij de heren - kreeg een som van 500 euro terwijl Annelore Salens - ook tweede - amper 150 euro mocht ontvangen. Met 300 euro versus 75 euro was hetzelfde verschil merkbaar bij de nummers 3. Meteen werd er met ontsteltenis gereageerd, zo ook door de Brusselse minister van Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V).

"Christelle liep nochtans exact dezelfde afstand", klonk het bij een verwonderde Debaets. Al weet ze dat het verschil in erkenning verder rijkt dan enkel de atletiek. "Het is toch niet normaal dat mannelijke voetballers in één middag verdienen wat hun vrouwelijke collega's in een heel jaar verdienen?", zei Debaets aan RTL Info. De minister pleit dan ook voor een gelijkheid voor mannen en vrouwen op elk sportevenement. Te beginnen met de Brusselse marathon, waarvoor ze de organisatoren graag wil ontmoeten "zodat volgend jaar een dergelijk verschil in prijsuitreiking absoluut niet meer kan gebeuren."

Ook Catherine Fonck - federaal staatssecretaris en lid van cdH - reageerde vol verbazing. Zij noemde het gebeuren "surrealistisch, zeker in het hart van onze Europese hoofdstad."

#BrusselsMarathon, 1000€ pour le 1er homme, 300€ pour la 1ère femme. Merci @Belfius, il est beau le message ¿¿ #égalité pic.twitter.com/Ply7YPYDzi — Luc Tambeur ¿¿ (@LucTambeur) 2 oktober 2017

Surréaliste. Au coeur de la capitale européenne. Me demande bien quelle pseudo explication va être donnée...#BrusselsMarathon https://t.co/Q6wL4ImLtW — Catherine Fonck (@catherinefonck) 2 oktober 2017