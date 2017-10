Hervelle en Tabu winnen met Bilbao van Vilnius in EuroCup 20u53 0 Meer Sport Het Spaanse RETAbet Bilbao is met 83-93 gaan winnen op bezoek bij het Litouwse Vilnius op de eerste speeldag van de eerste ronde van de EuroCup basket bij de mannen. Bij Bilbao kwamen Red Lions Axel Hervelle en Jonathan Tabu beiden in actie.

Hervelle stond ruim 21 minuten op het parket en was daarin goed voor dertien punten, vier rebounds en twee assists. Tabu speelde bijna 24 minuten en liet tien punten, drie rebounds en vijf assists optekenen.



Voor Bilbao was het de eerste groepswedstrijd in de EuroCup van dit seizoen. Naast Vilnius zitten ook het Servische Partizan Belgrado, het Russische Kuban Krasnodar, het Franse Limoges CSP en het Duitse ALBA Berlijn met Bilbao in groep C. Op de tweede speeldag neemt Bilbao het volgende week woensdag thuis op tegen Limoges.