Hervelle en Tabu winnen met Bilbao van Vilnius - Bergen en Charleroi bereiken groepsfase FIBA Europe Cup 22u40

Bron: Belga 0 Twitter Bilbao

Ook Charleroi bereikt groepsfase FIBA Europe Cup

Charleroi heeft zoals verwacht geen problemen meer gekend om zich te plaatsen voor de groepsfase van de FIBA Europe Cup basket. Nadat het eerder ook al aan het langste eind trok in de heenwedstrijd tegen het Tsjechische Pardubice (75-92), won het vandaag voor de eigen supporters ook makkelijk de terugwedstrijd met 88-66. In elk quarter wist het meer punten te scoren dan Pardubice (20-14, 27-26, 20-13 en 21-13).



Jack Gibbs kroonde zich tot topschutter bij Charleroi met negentien punten en was ook goed voor drie assists. Ook Alexandre Libert speelde een goede wedstrijd met vijftien punten en vijf rebounds.

88-66 FT

Le @spiroubasket se qualifie pour la @FIBAEuropeCup !

MVP : @JackGibbs_12 => 19 pts, 3 ass

Let's Go Spirou ! #AuCoeurDeLaPassion pic.twitter.com/8edYBtYrps Proximus Spirou(@ spiroubasket) link

Lees ook Castors Braine treedt aan in EuroLeague Women, Namen in EuroCup

Bergen wint met 66-79 tegen Beroe

Bergen heeft zonder al te veel problemen de groepsfase van de FIBA Europe Cup basket bereikt. Het won met 66-79 op bezoek bij het Bulgaarse Beroe Stara Zagora zijn terugwedstrijd van de tweede kwalificatieronde. Vorige week dinsdag won het ook al makkelijk de heenwedstrijd in eigen huis met 88-59.



In het Bulgaarse Stara Zagora ging Bergen rusten met een krappe 36-39-voorsprong, maar maakte het vooral het verschil in het vierde en laatste quarter. Tre Demps (16 punten, 5 assists) en Juvonte Reddic (16 punten, 7 rebounds) waren de uitblinkers bij de Henegouwers.



Dankzij de kwalificatie van Bergen zullen er nu al zeker drie Belgische ploegen deelnemen aan de groepsfase van de FIBA Europe Cup. Antwerpen en Brussels, dat uitgeschakeld werd in de derde kwalificatieronde van de hoger aangeschreven Champions League, verzekerden zich eerder al van een ticket.

BELGA Bergen-coach Daniel Goethals.

Hervelle en Tabu kloppen Vilnius

Het Spaanse RETAbet Bilbao is met 83-93 gaan winnen op bezoek bij het Litouwse Vilnius op de eerste speeldag van de eerste ronde van de EuroCup basket bij de mannen. Bij Bilbao kwamen Red Lions Axel Hervelle en Jonathan Tabu in actie.



Hervelle stond ruim 21 minuten op het parket en was daarin goed voor dertien punten, vier rebounds en twee assists. Tabu speelde bijna 24 minuten en liet tien punten, drie rebounds en vijf assists optekenen.



Voor Bilbao was het de eerste groepswedstrijd in de EuroCup van dit seizoen. Naast Vilnius zitten ook het Servische Partizan Belgrado, het Russische Kuban Krasnodar, het Franse Limoges CSP en het Duitse ALBA Berlijn met Bilbao in groep C. Op de tweede speeldag neemt Bilbao het volgende week woensdag thuis op tegen Limoges.

Castors Braine verliezen in Euroleague

Castors Braine is vandaag met een 84-68-nederlaag bij het Russische Dynamo Koersk gestart in de Euroleague vrouwenbasketbal. Bij de rust stond de Belgische kampioen 40-25 in het krijt tegen de titelverdediger.

In het derde kwart (20-22) knabbelde Braine iets van de achterstand af, maar het vierde (24-21), was net als de eerste twee (22-16 en 18-9) weer voor de thuisploeg. Sonja Petrovic was met 26 punten, 5 rebounds en 3 assists de uitblinker in de partij. Voor Braine was Belgian Cat Antonia Delaere met 20 punten het best bij schot en liet kapiteine Anete Steinberga zich met 10 rebounds opmerken.



Nog in groep A won het Hongaarse Sopron met 72-55 van het Turkse Galatasaray (72-55). Vanavond komt USK Praag, vorig seizoen halvefinalist, nog in actie tegen Bourges en ontvangt Villeneuve d'Ascq het Poolse Polkowice. Volgende week woensdag neemt Braine het in de Spiroudome van Charleroi tegen Bourges op. De eerste vier van de groep plaatsen zich voor de kwartfinales. De vijfde en de zesde gaan door in de EuroCup.



Vorig seizoen won Koersk de EuroLeague door het Turkse Fenerbahçe met 77-63 te verslaan.

BELGA (Archief)