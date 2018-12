Herstemming rendeert voor Red Lions: hockeymannen troeven Rode Duivels af en zijn Ploeg van het Jaar Redactie

22 december 2018

De Red Lions zijn verkozen tot Ploeg van het Jaar. De Belgische hockeymannen waren na hun wereldtitel toegevoegd aan de shortlist, met een herstemming tot gevolg. Een beslissing van organisator Sportspress.be die rendeerde voor de Lions. De hockeymannen troeven met 561 punten de Rode Duivels (329 punten) af. De Belgian Cats eindigen derde met 188 punten.

De stemming voor Ploeg van het Jaar werd - zoals alle andere eindejaarsverkiezingen - afgesloten op woensdag 5 december. Prestaties die na die datum werden geleverd, komen volgens het reglement in aanmerking voor de trofeeën van het jaar erna. Gezien de unieke prestatie van de hockeymannen wou Sportspress.be hierop een uitzondering maken voor de trofee Ploeg van het Jaar. Van maandag- tot en met woensdagavond kregen de stemgerechtigden de kans om opnieuw te stemmen voor die categorie.

De Red Lions winnen de trofee voor de tweede keer, dat deden ze eerder al in 2016. Toen grepen de Belgische hockeymannen net naast de gouden medaille op de Olympische Spelen in Rio. Aan dat imago van eeuwige tweede maakte het Belgische hockeyteam deze maand in India definitief een einde.

Eindstand:

1. Red Lions (hockey) 561 punten (163x op eerste plaats)

2. Rode Duivels (voetbal) 329 (32)

3. Belgian Cats (basket) 188 (9)

4. Belgian Tornados (atletiek) 76 (2)

5. Thomas Pieters-Thomas Detry (golf) 27 (-)

6. Quick-Step Floors Cycling Team (wielrennen) 26 (-)

7. Kenny De Ketele-Robbe Ghys (baanwielrennen) 7 (-)

8. Jumping nationale ploeg 6 (-)

9. Tim Brys-Niels Van Zandweghe (roeien) 4 (-)

10. Belgian Hammers (triatlon) 3 (-)

11. Nele Gilis-Tine Gilis (squash) 3 (-)

12. Red Dragons (volley) 2 (-)

13. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (rally) 1 via wildcard (-)

13. Marte Snoeck-Bram Rötger (acrogym) 1 (-)

15. Lize Broeckx-Hermien Peters (kajak) - (-)

15. Halle-Gooik (Futsal) - (-)