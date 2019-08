Hermien Peters en Lize Broekx eindigen in A-finale K2 500m als 4de en mogen naar Tokio DMM

24 augustus 2019

Hermien Peters en Lize Broekx zijn op het WK kajak in het Hongaarse Szeged op de vierde plaats geëindigd in de finale van de K2 500 meter. Het Belgische duo verzekerde zich daarmee van deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Artuur Peters moest in de B-finale op de K1 1000m tevreden zijn met de zevende stek.

Peters en Broekx (1:44.49) leken lang op weg naar brons, maar zagen het Sloveense paar (1:44.21) in de laatste meters de derde stek wegkapen. De Wit-Russinnen Maryna Litvinchuk en Volha Khudzenka (1:42.55) gingen met het goud aan de haal, voor Polen (1:43.34). De eerste zes van de A-finale staken een ticket voor Spelen op zak.

Artuur Peters miste de A-finale met dertien honderdsten, maar eindigde daags nadien in de B-finale pas als zevende. Om op dit WK toch nog een olympisch ticket te bemachtigen, zal Peters samen met Bram Sikkens later moeten proberen om zich in de halve finales van de K2 1.000 meter bij de top drie te peddelen.