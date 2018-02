Hermes Oostende kansloos onderuit in heenmatch kwartfinales Challenge Cup volleybal Redactie

21 februari 2018

23u54

Hermes Oostende heeft vandaag in zijn heenwedstrijd in de kwartfinales van de Challenge Cup volleybal voor vrouwen een 0-3 nederlaag geleden tegen het Turkse Bursa. De setstanden waren 19-25, 12-25 en 19-25. De terugwedstrijd wordt volgende week dinsdag gespeeld.



Bursa is het team van Yellow Tiger Charlotte Leys. Zij was met 15 punten, 11 spikes en 3 blocks de beste speelster van de partij.

In de kwartfinales van de CEV Cup leed Dominika Strumilo met Dresden een 0-3 (23-25, 16-25, 17-25) nederlaag tegen Stuttgart, dat een ronde eerder Asterix Kieldrecht uitschakelde. Strumilo scoorde 4 punten.



Ook Britt Herbots en Aziliz Divoux konden Europees niet winnen. Op de vijfde en voorlaatste speeldag in de groepsfase van de Champions League gingen zij met Mulhouse 1-3 onderuit tegen Zürich. Het werd 24-26, 25-20, 22-25 en 18-22. Herbots kwam aan 14 punten, Divoux is de libero van het team.