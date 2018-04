Herlings geeft zege niet meer weg in Trentino, Desalle houdt tweede plaats vast XC

08 april 2018

18u25

Bron: Belga 0 Meer Sport Jeffrey Herlings (KTM) heeft in het Italiaanse Pietramurata de Grote Prijs MXGP van Trentino op zijn naam geschreven. De Nederlander won beide reeksen van de vierde WK-manche en bleef in de uitslag Clément Desalle (Kawasaki) en de Italiaan Antonio Cairoli (KTM) voor. Herlings is nu ook alleen WK-leider.

Voor Herlings is het al zijn derde GP-overwinning op vier manches. Desalle kwam eerst als tweede en dan als derde over de streep. Een tweede plaats in de GP-uitslag is zijn beste uitslag dit seizoen. Jeremy Van Horebeek (Yamaha), tiende in de eerste reeks en zesde in de tweede, strandde op de achtste plaats. Julien Lieber (Kawasaki) finishte als twaalfde, Kevin Strijbos (KTM) werd veertiende, Ken de Dycker (KTM) negentiende en Nathan Renkens (Honda) 31e.

In de WK-stand gaat Herlings met 191 punten alleen aan de leiding, Cairoli volgt op 10 punten achterstand. Desalle (145) bezet de derde stek. Van Horebeek (104) is zevende, Lieber (72) vervolledigt de top 10.

In de MX2 doorprikte de Spanjaard Jorge Prado (KTM) de hegemonie van de Letse WK-leider Pauls Jonass (KTM), die ongenaakbaar was in de vorige drie WK-manches. De Amerikaan Thomas Covington (Husqvarna) en de Duitser Henry Jacobi (Husqvarna) stonden mee op het podium. Jonass, die wel WK-leider blijft, werd pas vijfde. Jago Geerts (Yamaha) haalde net de top 10, Brent Van doninck (Husqvarna) eindigde als 22e.