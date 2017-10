Herhaalt Van Lierde zijn stunt in Hawaï? Dan moet hij voorbij de natie "waar triatlon stilaan even belangrijk wordt als voetbal" GVS

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 photo_news Vorig jaar stonden met Kienle, Frodeno en Lange drie Duitsers op het podium. Meer Sport Morgenavond staat de jaarlijkse hoogmis van de triatlon op het programma. 3.860 meter zwemmen, 180,2 kilometer fietsen en 42,195 kilometer lopen, dat allemaal bij helse temperaturen in een mythisch decor. De Ironman in Hawaï is zonder twijfel hét summum van de triatlonsport. Willen Frederik Van Lierde of Bart Aernouts aan het eind van de pittige onderneming als eerste de handen in de lucht steken, moeten ze wel voorbij de Duitse hegemonie. "Triatlon is in Duitsland echte business geworden", verklaart Marino Vanhoenacker.

Sinds 1993 domineert Duitsland de Ironman in Hawaï. Voordien was de wedstrijd louter een Amerikaanse aangelegenheid - toen had het nog niet de weerklank die het nu heeft -, maar 24 jaar geleden lukte het ene Wolfgang Dittrich om de bronzen medaille te veroveren. Het was de start van een Duits meesterschap. De voorbije 24 edities stonden onze oosterburen immers 27 keer op het podium. 7x goud, 7x zilver, 13x brons. De afgelopen drie jaar werden zeven van de negen treden op het podium bezet door een Duitser, vorig jaar zag het volledige podium zelfs zwart, rood en geel.

Big business

De verklaring? "Een vicieuze cirkel", zegt Marino Vanhoenacker, die acht keer deelnam aan de prestigieuze triatlon en in 2010 het brons wegkaapte. "Duitsland heeft al vele jaren enkele supersterren in huis. De knappe prestaties die zij afleveren, inspireren de jeugd om ook met de sport te beginnen. Met Jan Frodeno en Sebastian Kienle heeft Duitsland op dit moment alweer twee kleppers waar jongere atleten naar opkijken. Zo schep je een vicieuze cirkel waarbij de knalprestaties van enkele vedetten een grote vijver aan nieuw talent creëren waar telke male opnieuw uit gevist kan worden", legt Vanhoenacker uit.

photo_news Marino Vanhoenacker.

Na verloop van tijd wordt een sport dan ook 'big business'. "Goede resultaten brengen sponsors met zich mee. Op de Ironman wordt er veelal gewerkt met privégelden, waar banken en andere grote ondernemingen voor de investeringen zorgen. Duitse atleten trekken die sponsors door hun goede resultaten logischerwijze extra aan." Volgens Vanhoenacker gaat die financiële boost dan weer gepaard met de nodige media-aandacht. "Er zijn twee Duitse tv-zenders naar Hawaï om de Ironman integraal uit te zenden. Dat zegt in principe voldoende. Als we alles bij elkaar leggen denk ik dat we stilletjesaan mogen stellen dat triatlon zich in Duitsland naast de grote sporten als voetbal, tennis en wielrennen aan het nestelen is", merkt de Oostendenaar op.

Clijsters en Henin

Onze oosterburen hebben dus al een steile opmars achter de rug, maar Vanhoenacker ziet ook in België eenzelfde tendens mogelijk. "De laatste jaren boekten onze landgenoten toch ook enkele successen op diverse topwedstrijden en ik merk dat onze jonge generatie steeds meer belangstelling toont voor de sport. Vergelijk het met de triomfen van Kim Clijsters en Justine Henin. Toen begonnen plots tal van kinderen te tennissen. De meeste Belgische triatlonclubs hebben sinds kort dan ook een jeugdwerking. De laatste horde van een professionele triatleet op 18-jarige leeftijd naar een deelname aan de Ironman in Hawaï is natuurlijk groot, maar enkelen zullen die stap toch weten te zetten", is Vanhoenacker hoopvol.

photo_news Van Lierde won in 2013 de Ironman in Hawaï

Maar dat is toekomstmuziek, nu even terug naar het heden: Op de Ironman editie 2017 opnieuw drie Duitsers op het podium? "Neen dat denk ik niet. Vier of vijf Duitsers in de top tien, maar een volledig podium, neen dat niet. Sowieso zijn Frodeno en Kienle de topfavorieten, maar ik verwacht veel van de Canadees Lionel Sanders. Hij doet echt gekke dingen op training en ook in andere wedstrijden heeft hij reeds staaltjes van zijn kunnen laten zien. Zelf is hij ervan overtuigd dat hij een topprestatie zal neerzetten, dus ik ben benieuwd."

En hoe presteren onze landgenoten volgens de voormalig bronzen medaille? "Ik zie zowel Frederik Van Lierde als Bart Aernouts een goed resultaat halen. Aernouts heeft meer in zijn mars dan wat hij tot nog toe liet zien. Van Lierde daarentegen moet na zijn gouden plak in 2013 niets meer bewijzen, maar is er voor zover ik gehoord heb meer dan klaar voor. Het zal afhangen van wat de superfavorieten doen. Als er enkelen de mist ingaan, kunnen ze zeker het podium halen. Zelfs een overwinning is dan niet uitgesloten," besluit Vanhoenacker.

photo_news Van Lierde na de finish.

Het Duitse meesterschap in cijfers sinds 1993

- Normann Stadler

2x goud (2004, 2006) - 1x brons (2000)



- Jan Frodeno

2x goud (2015, 2016) - 1x brons (2014)



- Thomas Hellriegel:

1x goud (1997) - 2x zilver (1995, 1996) - 1x brons (2001)



- Sebastian Kienle

1x goud (2014) - 1x zilver (2016) - 1x brons (2013)



- Faris Al-Sultan

1x goud (2005) - 2x brons (2004, 2006)



- Andreas Raelert

3x zilver (2010, 2012, 2015) - 2x brons (2009, 2011)



- Lothar Leder

2x brons (1997, 1998)



- Jürgen Zäck:

1x zilver (1997)



- Wolfgang Dittrich:

1x brons (1993)



- Rainer Müller-Hörner:

1x brons (1995)



- Patrick Lange

1x brons (2016)

photo_news