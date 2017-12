HERBELEEF hoe Nafi Thiam en David Goffin met de hoofdprijzen gingen lopen op het Sportgala Thomas Lissens

Bron: Eigen berichtgeving 2 Photo News Meer Sport Er valt flink wat te vieren vanavond op het Sportgala, het jaarlijkse feestje van de Belgische topsport. De (internationale) topprestaties van onze landgenoten volgden elkaar het afgelopen jaar in sneltempo op en vanavond werden de sporters daar nog eens voor in de bloemetjes gezet.

21u35 - David Goffin voor het eerst Sportman van het Jaar

David Goffin is de Sportman van het Jaar 2017! De 27-jarige tennisser haalde het voor Greg Van Avermaet en Kevin De Bruyne!

21u32 - lifetime achievement award voor Evi Van Acker

In september zette ze een punt achter haar zeilcarrière en om haar knappe loopbaan te bekronen, krijgt Evi Van Acker vanavond een lifetime achievement award.

21u30 - Thiam wint bij de vrouwen!

Nafi Thiam is al voor de derde keer uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar! Ze haalt het voor Nina Derwael en Emma Meesseman.

21u18 - Davis Cup-ploeg uitgeroepen tot Ploeg van het Jaar!

Frankrijk kregen ze in de finale niet op de knieën, maar de Red Lions en de Belgian Cats steken de Davis Cup-mannen wél de loef af. De mannen van kapitein Johan Van Herck, die voor de tweede keer in drie jaar de finale bereikten, kregen hun prijs van José De Cauwer.

Photo News David Goffin tijdens de Davis Cup.

21u08 - Peter Genyn voor het eerst uitgeroepen tot Paralympiër van het Jaar

Peter Genyn is de Paralympiër van het Jaar 2017. De rolstoelatleet heerst al jaren in de atletiek en dat was ook in 2017 niet anders. Genyn werd wereldkampioen op de 100 meter en de 400 meter. Werd nog niet uitgeroepen tot Paralympiër van het Jaar. Hij kreeg zijn prijs uit handen van Dominique Monami.

20u58 - Roger Lespagnard is trainer van het Jaar

Niet Johan Van Herck of Hugo Broos, maar Roger Lespagnard is verkozen tot Trainer van het Jaar. De 71-jarige Luikenaar loodste Nafi Thiam naar de wereldtitel op de zevenkamp en volgt zichzelf op.

20u55 - Lotte Kopecky Belofte van het Jaar!

Wielrenster Lotte Kopecky is verkozen tot Belofte van het Jaar. De wielrenster, die zich samen met Jolien D'hoore tot wereldkampioene ploegkoers kroonde in Hong Kong, haalde het voor judoka Matthias Casse en golfer Thomas Detry. "Ik ben erg trots op deze onderscheiding", aldus Kopecky. "Ik was op stage in Spanje met de ploeg, maar ben speciaal overgevlogen om erbij te kunnen zijn."

20u45 - Gala van start!

David Naert, de voorzitter van Sportspress.be, heeft het Sportgala voor geopend verklaard. Het komende uur komen we te weten wie Sportman, Sportvrouw, Belofte, Team, Coach en Paralympiër van het Jaar 2017 zijn geworden.

20u30 - Ook Thiam gearriveerd

Ze liet wat op zich wachten, maar inmiddels is ook Nafi Thiam gearriveerd in Brussel. De wereldkampioene op de zevenkamp kan zichzelf opvolgen als Sportvrouw van het Jaar. De concurrentie komt van turnster Nina Derwael en basketbalspeelster Emma Meesseman.

Photo News BRUSSELS, BELGIUM - DECEMBER 16 : Nafissatou Thiam pictured on the red carpet during the Belgian Sport Award 2017 on december 16, 2017 in Brussels, Belgium. 16/12/2017. ( Photo by Philippe Crochet / Photonews ***

20u15 -Goffin: "Twee keer winnen zou fantastisch zijn"

Topfavoriet David Goffin verscheen met zijn wederhelft Stéphanie Tuccitto op de rode loper. Goffin kan twee keer winnen, in de categorie van Sportman van het Jaar én in de categorie van 'Ploeg van het Jaar'. "Het is al een hele eer om genomineerd te zijn", aldus Goffin. "Hopelijk win ik twee keer, dat zou de avond perfect maken."

20u - Wie wordt Sportman van het Jaar?

David Goffin: de toppers in het tennis komen de Luikenaar al enkele jaren liever niet tegen in de beginfase van een Grand Slam, maar na dit jaar zal het Duracell-konijn nog wat meer angst inboezemen. ‘La Goff’ stond nooit verder dan nu, op zijn 27ste. Goffin startte furieus aan het seizoen, imponeerde al snel op de Australian Open (hij haalde de kwartfinale, red.), maar een deksels regenzeil op Roland Garros hield hem weken uit roulatie. Goffin werkte hard, keerde sterker terug en won de ATP-toernooien in Tokio en Shenzhen.

Maar het beste moest dan nog komen. Goffin bereikte de finale van de Masters door onder anderen Roger Federer en Rafael Nadal te kloppen. En in de Davis Cup-finale maakte hij het op zijn eentje spannend door Lucas Pouille en Jo-Wilfried Tsonga te verslaan. België moest uiteindelijk dan wel zijn meerdere erkennen in Frankrijk, maar voor zijn straf seizoenseinde werd Goffin toch beloond met een zevende plaats op de ATP-ranking. Volgt straks ook de trofee voor Sportman van het Jaar?

Greg Van Avermaet: na zijn olympische titel van 2016 zou het verdomd moeilijk worden voor Greg Van Avermaet om zijn boerenjaar te evenaren. Maar dat lukte eigenlijk wel. Van Avermaet domineerde het voorjaar met zeges in de Omloop, de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix. De 32-jarige Oost-Vlaming won ook de Ronde van Luxemburg (met twee etappezeges) en werd tweede in de Ronde van Vlaanderen, Strade Bianche en de GP van Quebec.

Op het einde van het jaar mocht ‘Gouden Greg’ pronken met de eerste plaats op de wereldranglijst. Daarvoor kreeg hij al de Kristallen Fiets en de trofee voor Flandrien van het Jaar. Volgt ook een tweede (opeenvolgende) verkiezing tot Sportman van het Jaar?

Kevin De Bruyne: werd in 2015 al verkozen tot Sportman van het Jaar, maar lijkt nu –ondanks alweer een knap jaar- toch niet écht in de running voor zijn tweede onderscheiding. De Bruyne blonk andermaal uit bij Manchester City, waar hij onder Pep Guardiola uitgroeide tot dé bepalende figuur, en plaatste zich met de nationale ploeg vlot voor het WK. Maar toch lijken zijn kansen tegenover Van Avermaet en Goffin eerder klein. Dat komt vooral door de prestaties van de twee andere tenoren.

Meningen ex-laureaten Sportman van het Jaar:

Sven Nys: Van Avermaet sloot het wierjaar af als nummer één. Dat geeft voor mij de doorslag”

“Voor mij is Greg Van Avermaet de Sportman van het Jaar. Wat hij afgelopen jaar in het wielrennen gepresteerd heeft, is fenomenaal. Hij sloot daarnaast het wielerjaar af als nummer één op de wereld dankzij zijn geweldige regelmaat. Dat is voor mij voldoende om te zeggen dat hij die trofee verdient”, aldus Sven Nys, zelf uitgeroepen tot Sportman van het Jaar in 2008.

Stefan Everts: “Goffin, omdat hij dit jaar écht doorgebroken is”

“Ik volg het tennis niet op de voet, maar toch heb ik ontzettend veel respect voor David Goffin”, zegt Stefan Everts, maar liefst vijf keer verkozen tot Sportman van het Jaar. “Hij lijkt al lang mee te draaien, maar in 2017 is hij écht doorgebroken en dat is toch niet eenvoudig in het mannentennis. Ik zei twee maanden geleden al dat Goffin de trofee verdiende, en dan moesten de Masters en de Davis Cup-finale nog komen. Dus nu twijfel ik helemaal niet meer.”

Jean-Michel Saive: “Goffins seizoenseinde was fenomenaal”

“David Goffin is voor mij de grote favoriet”, zegt ex-tafeltennisser Jean-Michel Saive, zelf uitgeroepen tot Sportman van het Jaar in 1991 en 1994. “Zijn seizoenseinde was fenomenaal. Finale op de Masters, waar hij Federer én Nadal klopte en twee overwinningen in de finale van de Davis Cup: je moet het maar doen. Hij werd daardoor zevende op de ATP-ranking, maar speelde eerder als iemand die in de top drie stond.

Photo News Jean-Michel Saive.

Hoogste aantal onderscheidingen bij de mannen:

Eddy Merckx: 6

Stefan Everts: 5

Frédérik Deburghgraeve: 3

Philippe Gilbert: 3

Tom Boonen: 3

De Sportmannen van het Jaar van de voorbije tien edities:

2016: Greg Van Avermaet

2015: Kevin De Bruyne

2014: Thibaut Courtois

2013: Frederik Van Lierde

2012: Tom Boonen

2011: Philippe Gilbert

2010: Philippe Gilbert

2009: Philippe Gilbert

2008: Sven Nys

2007: Tom Boonen

19u50 - Wie wordt Sportvrouw van het Jaar?

Nafi Thiam: is torenhoog favoriete om voor de derde keer, na 2014 en 2016, tot Sportvrouw van het Jaar te worden gekroond. De 23-jarige meerkampster werd wereldkampioene (zevenkamp) en Europees indoorkampioene (vijfkamp). In Götzis overschreed ze als vierde atlete ooit de grens van 7.000 punten.

De IAAF riep Thiam uit tot Wereldatlete van het Jaar en dan lijkt een nieuwe onderscheiding als Beste Belgische sportster van 2017 maar logisch. Voor Thiam zou het ongetwijfeld een stimulans zijn, want ze is momenteel volop aan het studeren voor haar examen. De 23-jarige atlete studeert Geografie aan de universiteit van Luik.

Nina Derwael: ontbolsterde afgelopen jaar helemaal met een Europese titel en WK-brons op de brug met ongelijke leggers. Op de Spelen van vorig jaar in Rio werd ze 19de, maar dat leverde haar toen geen onderscheiding tot Belofte van het Jaar op. Kreeg dit jaar ook een eigen element naar haar (en een Britse turnster) vernoemd: de Derwael-Fenton.

Emma Meesseman: veroverde brons met de Belgian Cats op het EK in Tsjechië, waar ze werd verkozen tot All Star. Met Ekaterinburg werd ze Russisch kampioen en derde in de Euroleague. Met de Washington Mystics bereikte ze de halve finales in de WNBA.

Meningen ex-winnaressen Sportvrouw van het Jaar:

Evi Van Acker: “Nafi heeft ongelofelijk jaar achter de rug”

“Voor mij is er maar één winnaar, en dat is Thiam”, verklaart gewezen zeilster Evi Van Acker die in 2012 de trofee op zak stak. “Nafi heeft een ongelofelijk jaar achter de rug. Het lukte haar om de magische grens van 7.000 punten te overschrijden in de zevenkamp en kort nadien werd ze wereldkampioen. Dat is een buitengewone prestatie. Dat doet niets af van de verdiensten van Emma of Nina, maar mijn voorkeur gaat toch naar Thiam.”

Dominique Monami: “Nafi is een boegbeeld voor alle atleten”

“Wie Sportvrouw van het Jaar wordt? Ik denk niet dat dat moeilijk is. De meesten zullen op Nafi Thiam tippen, en dat geldt ook voor mezelf. Ze is daarnaast verkozen tot beste atlete ter wereld. Dat zegt genoeg”, aldus Dominique Monami, zelf uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar in 1998. “Wat ik ook bij Nafi apprecieer is haar persoonlijkheid en nederigheid, dat is niet altijd bij alle sporters aanwezig. Zij is een boegbeeld voor alle atleten.”

Tia Hellebaut: “Thiam steekt er met kop en schouders bovenuit”

“Nafi Thiam is voor mij zonder twijfel de Sportvrouw van het Jaar. Ze steekt er met kop en schouders bovenuit”, aldus Tia Hellebaut, zelf in 2008 uitgeroepen tot beste sportster van ons land. “Nafi heeft een superjaar achter de rug, en aangezien ze ook nog eens tot beste atlete ter wereld is verkozen, is er voor mij geen twijfel mogelijk. Ze is ook zeer matuur voor haar leeftijd, ze is amper 23 jaar oud. Daarnaast beoefent ze haar sport met passie en ondanks die medailles blijft ze met haar voeten op de grond. Dat is mooi om te zien. Ook alle respect voor Nina Derwael, die dit jaar fantastische dingen heeft verwezenlijkt.”

Hoogste aantal onderscheidingen bij de vrouwen:

Ingrid Berghmans: 8

Kim Clijsters: 8

Justine Henin: 4

Carine Verbauwen: 3

Anne-Marie Pira: 2

Sabine Appelmans: 2

Gella Vandecaveye: 2

Nafi Thiam: 2

De Sportvrouwen van het Jaar van de voorbije tien edities:

2016: Nafi Thiam

2015: Delfine Persoon

2014: Nafi Thiam

2013: Kirsten Flipkens

2012: Evi Van Acker

2011: Kim Clijsters

2010: Kim Clijsters

2009: Kim Clijsters

2008: Tia Hellebaut

2007: Justine Henin

19u40 - Wie wordt de Belofte van het Jaar?

Matthias Casse: de jonge judoka werd in 2017 wereldkampioen (-81 kg) bij de junioren en hij won ook de Wereldbeker in het Poolse Katowice. De 20-jarige Casse won (bij de junioren) de Europabekertoernooien in Berlijn, Kaunas en Lignano.

Lotte Kopecky: de Belgische wielrenster van de toekomst. Kopecky reed in het shirt van Lotto-Soudal al een verdienstelijk voorjaar op de weg, maar vooral haar prestaties op de piste springen natuurlijk in het oog. Ze veroverde samen met Jolien D’hoore de wereldtitel ploegkoers in Hong Kong en pakte ook goud op de Wereldbeker in Polen.

Thomas Detry: de golfer toonde in zijn eerste profjaar meteen dat hij flink wat in zijn mars heeft. Klom tot de 200ste plaats op de wereldranking.

19u35 - Hoe werd er gestemd?

De stemgerechtigden waren beroepsjournalisten aangesloten bij Sportspress.be en gewezen winnaars van de trofee Sportman & Sportvrouw van het Jaar die niet langer actief zijn.

19u30 - Wie wordt de Coach van het Jaar?

Hugo Broos: loodste Kameroen begin dit jaar naar de Afrika Cup. Broos werd zo de eerste Belgische bondscoach die met een nationaal elftal een titel kon pakken. Zit inmiddels wel weer zonder job, nadat hij onder meer zes maanden niet meer betaald werd.

Johan Van Herck: leidde België voor de tweede keer in drie jaar naar de finale van de Davis Cup. Motiveert, kalmeert en maakt altijd de juiste keuzes. Haalt hij het dit jaar wel van Roger Lespagnard?

Roger Lespagnard: trainer en vertrouwenspersoon van Nafi Thiam. Hij leidde de Wereldatlete van het Jaar naar de wereldtitel in de zevenkamp.

19u20 - Wat wordt de Sportploeg van het Jaar?

Davis Cup-ploeg: België bereikte voor de tweede keer in drie jaar tijd de finale van de Davis Cup. In de halve finale werd Australië, met de flegmatieke topper Nick Kyrgios, op de knieën gedwongen, waarna in Rijsel een finale volgde tegen Frankrijk. David Goffin bezorgde de mannen van kapitein Johan Van Herck twee zeges, maar door twee nederlagen van Steve Darcis en verlies in het dubbelspel, bleef de Davis Cup in Frankrijk.

Belgian Cats: pakten historisch brons op het EK basketbal. De Belgian Cats waren misschien wel dé Belgische sporthype van 2017, net omdat ze nooit eerder een rol van betekenis konden spelen op een EK of WK-eindronde. Onder aanvoering van Emma Meesseman en veterane Ann Wauters werd onder meer topland Italië geklopt. In de halve finale was Spanje, de uiteindelijke winnaar, te sterk.

Red Lions: de laureaten van vorig jaar zijn ook nu in de running om Ploeg van het Jaar te worden. Werden dit jaar Europees vicekampioen en zijn de nummer drie van de wereld. Lijken dit jaar eerder een underdogrol te vervullen

19u10 - Wie wordt de Paralympiër van het Jaar?

Laurens Devos: de tafeltennisser bevestigde dit jaar zijn sterke Paralympische Spelen. Hij werd Europees kampioen in het enkel- én het dubbelspel en prijkt ook helemaal bovenaan de wereldranglijst.

Peter Genyn: heerst al jaren in de atletiek. Dat was ook in 2017 niet anders. Genyn werd wereldkampioen op de 100 meter en de 400 meter. Werd nog niet uitgeroepen tot Paralympiër van het Jaar.

Joachim Gérard: de rolstoeltennisser behoort eveneens al enkele jaren tot de absolute wereldtop. Gérard, in 2013 al Paralympiër van het jaar, pakte dit jaar onder meer brons op de Masters. Net als Goffin sloot hij het jaar af op de zevende plaats van de wereldranglijst.

19u - Gella Vandecaveye: “Thiam wint alles waar ze aan deelneemt”

“Het ligt voor de hand dat Nafi Thiam die prijs wegkaapt. Ze wint namelijk alles waar ze aan deelneemt”, vertelt Gella Vandecaveye, zelf twee keer gekroond tot Sportvrouw van het Jaar in 1993 en 1997. “Ze is een enorm talent dat de atletiek kan combineren met haar studies. Bovendien is ze multicultureel, blijft ze nuchter in haar succes en heeft ze een geweldige uitstraling. Er zijn met andere woorden heel wat sportieve maar ook extra-sportieve zaken die in haar voordeel spreken.”

BELGA Gella Vandecaveye.

19u - Eddy Merckx: “Moeilijke keuze. Eén naam? Greg Van Avermaet”

“Goffin, De Bruyne en Van Avermaet verdienen het alle drie. Als ik dan toch één naam moet zeggen: Greg Van Avermaet. Zijn prestaties kan ik het beste inschatten”, aldus Eddy Merckx, die liefst zes keer werd uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Dat gebeurde in 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 en 1974. Daarmee is hij alleen recordhouder.

“Het wielerjaar beëindigen als nummer één van de wereld is niet evident hé. En daarnaast won Van Avermaet ook nog eens een monument als Parijs-Roubaix. Zonder die zege mocht David Goffin van mij Sportman van het Jaar worden.”

Photo News Eddy Merckx.

19u - Zo was het vorig jaar

Vorig jaar gingen Greg Van Avermaet en Nafi Thiam logischerwijs met de trofeeën van de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten naar huis. Van Avermaet en Thiam kroonden zich toen in Rio allebei tot olympisch kampioen, respectievelijk in het wielrennen en de zevenkamp. Een overzicht van de winnaars van 2016:

Sportman van het Jaar: Greg Van Avermaet

Sportvrouw van het Jaar: Nafi Thiam

Laurens Devos: Nafi Thiam

Sportploeg van het Jaar: Red Lions (mannenhockeyploeg)

Belofte van het Jaar: Louise Carton (veldlopen)

Coach van het Jaar: Roger Lespagnard (trainer Nafi Thiam)

Paralympiër van het Jaar: Laurens Devos (tafeltennis)

