Herakles in Euro Hockey League zwaar onderuit tegen Kampong Werner Thys

06 oktober 2019

16u32 0 Hockey Geen stuntwerk van Herakles in de achtste finale van de Euro Hockey League in Barcelona. De Nederlandse topper Kampong haalde het eenvoudig met 6-0. In de kwartfinale van de EHL verdedigt alleen landskampioen Léopold nog de Belgische kleuren.

Slechter kon de wedstrijd voor de Lierenaars niet beginnen. Het Utrechtse Kampong kreeg na 24 seconden een eerste strafcorner en Jip Janssen verschalkte doelman Amaury Timmermans. De wedstrijd moest nog goed starten en Herakles was al op achtervolgen aangewezen. Herakles reageerde meteen, maar het schot van Amaury Keusters werd door keeper David Harte geweerd.

In het tweede kwart liet Herakles zich opnieuw meteen verrassen: Boet Phijffer scoorde in de zestiende minuut en nog een minuut later lukte Janssen, opnieuw op strafcorner, de derde Nederlandse treffer.

Zelfde scenario meteen na de pauze. De wedstrijd was net opnieuw in gang gefloten en Phijffer scoorde zijn tweede van de namiddag (4-0). Wedstrijd helemaal gespeeld en Havinga en Kellerman dikten nog aan tot zware 6-0 cijfers.

Na Beerschot is met Herakles dus een tweede Belgisch team Europees uitgeschakeld. Beerschot haalde het vandaag in een plaatsingswedstrijd wel met 7-1 van het Schotse Grange. Arthur De Sloover scoorde drie keer.

Zo blijft Léopold de enige Belgische vertegenwoordiger in Europa. Als landskampioen is de club uit Brussel rechtstreeks voor de kwartfinale geplaatst. Pas tijdens de paasvakantie komt Léopold voor het eerst in actie.