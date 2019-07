Hengst Vigo d’Arsouilles, die Philippe Le Jeune wereldtitel bezorgde, onverwacht overleden LPB

30 juli 2019

Vigo d’Arsouilles, één van de meest succesvolle Belgische jumpingpaarden, is op 21-jarige leeftijd onverwacht overleden. Dat meldt Equibel. De hengst leverde in zijn carrière meerdere topprestaties. Hoogtepunt was de individuele wereldtitel in het Amerikaanse Lexington in 2010, met Philippe Le Jeune in het zadel. Op datzelfde WK veroverden Vigo en Le Jeune ook nog brons met het Belgische team. Op de EK’s van 2009 en 2011 en op de Olympische Spelen van 2012 in Londen was Vigo ook van de partij.