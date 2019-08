Hendrik Tuerlinckx praat akkefietje met speaker in olympisch volleytoernooi uit: “Ik laat niet op mijn kap zitten” BF/MPM in Nederland

22u34 0 Volleybal Een opvallend moment in het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam: Hendrik Tuerlinckx praatte voor het duel tegen Zuid-Korea een akkefietje met de Hollandse stadionspeaker uit, omdat hij zijn live-commentaar gisteren bij Nederland-België niet pikte: “Het is niet de taak van een speaker om mij persoonlijk af te breken.”

De Belgische hoofdaanvaller van de Red Dragons had tegen Nederland enkele keren van zijn oren gemaakt bij de ref, waarop de speaker publiekelijk kritiek gaf op het gedrag van Tuerlinckx: “Hij zei iets in de trend van dat ik moest stoppen met zeiken. Maar ik ben kapitein van het team, en het ging niet goed, ik probeerde iets om het spel te vertragen. Ik vind dat een speaker zijn team mag aanmoedigen, maar niet een ander team of mij persoonlijk mag afbreken.”

Daarom dat Tuerlinckx een dag later de zaak wou uitpraten met de speaker. “Het is iets kleins, maar ik ben ook iets te oud om op mijn kap te laten zitten. Dat laat ik me niet zeggen, want zo creëert hij een beeld van mij naar het publiek. Het zit ook in mijn karakter dat als ik ergens met iets zit, dat ik het dan face-to-face ga zeggen. Als ze mij uitdagen, zoek ik de confrontatie op. We hebben het uitgepraat op een volwassen manier. Tijdens Zuid-Korea was hij ook vriendelijk voor mij (lacht).” En zo bleek ook na de match wanneer de speaker hoogstpersoonlijk Tuerlinckx nog succes kwam wensen voor het komende EK, case closed dus met een handshake.